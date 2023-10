Lewis Hamilton et son coéquipier chez Mercedes, George Russell, ont tous deux déclaré qu’ils se sentaient frustrés par les performances imprévisibles de leur voiture et des commissaires de course samedi après s’être qualifiés sixième et huitième pour le Grand Prix du Mexique de dimanche.

Les deux pilotes ont eu du mal à réaliser des tours constants dans des conditions changeantes sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez à haute altitude, situé à 2 250 mètres d’altitude, et ont également été confrontés aux enquêtes des commissaires sportifs après la séance.

Le triple champion du monde Max Verstappen de Red Bull a également fait l’objet d’une enquête après s’être qualifié troisième derrière les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Russell et Verstappen faisaient l’objet d’une enquête pour s’être arrêtés dans la voie des stands, retenant un groupe de voitures, alors qu’ils attendaient de chronométrer leurs derniers tours chauds tandis que Hamilton était accusé d’ignorer les drapeaux jaunes.

“J’ai eu du mal tout le week-end avec cette voiture”, a déclaré Hamilton, qui a terminé dimanche dernier le Grand Prix des États-Unis à seulement deux secondes du victorieux Verstappen avant d’être disqualifié lorsque sa voiture a échoué aux contrôles techniques d’après-course.

« Cela a été un peu un cauchemar à piloter et il n’aime tout simplement pas cette piste. Nous avons fait de bons changements. En Q1 et Q2, ça ne s’annonçait pas trop mal, mais ensuite en Q3, la voiture était vraiment au top – parfois ça marche, parfois non.

«Je n’ai plus pu en tirer beaucoup plus. J’aurais probablement pu être cinquième, mais c’est tout. Cela va être un véritable défi demain. Il sera très difficile pour nous de nous battre, ce sera sur le fil du couteau.»

Russell a déclaré : « Cela a été vraiment frustrant ce week-end et nous avons connu des hauts et des bas comme un yo-yo. À un moment donné, nous étions les plus rapides en FP3, en Q2 nous étions premier et troisième et puis en Q3 nous n’étions nulle part.

Il a déclaré qu’il n’était au courant des enquêtes des commissaires sportifs qu’après la séance.

«Je n’en étais pas conscient. Je pense que c’était la Q2 – et c’était le chaos total puisque tout le monde sortait des stands. Ils nous demandent de ne pas nous arrêter dans la voie des stands pour prendre notre écart, ce qui signifie que nous devons prendre notre écart en piste.

“Pour moi, rouler à 10 milles à l’heure dans une ligne droite avec des voitures qui dépassent à 220 mph, je pense que c’est beaucoup plus dangereux que de le faire dans la voie des stands.

“Je ne m’attends à rien de cela, mais il faut certainement trouver une meilleure solution.”

