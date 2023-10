La saison 2023 de Formule 1 n’a pas été la meilleure pour le Mexicain Sergio « Checo » Pérez. Malgré deux victoires lors des quatre premières courses de la saison, la performance du Mexicain s’est dégradée et a fait l’objet de plusieurs critiques de la part du conseiller de l’équipe Red Bull, Helmut Marko.

Même si le directeur de l’équipe autrichienne Christian Horner l’a assuré de son poste pour 2024, des doutes subsistent quant à la continuité de « Checo » Pérez. Même le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton a dû se prononcer « en défense » du pilote mexicain.

Dans des déclarations faites à Fox Sports, le pilote britannique Mercedes a sympathisé avec la situation difficile de Pérez chez Red Bull et a assuré que de l’équipe le soutien nécessaire n’est pas fourni au Mexicain de 33 ans.

“Je pense que son équipe ne l’aide pas du tout, Je sais que Red Bull est composé de nombreux membres, mais il y a des gens qui l’affectent psychologiquement et ne le soutiennent pas. Si j’entendais des choses aussi négatives sur moi chaque week-end, ce serait très difficile. Il se trouve donc dans un environnement très compliqué pour lui, mais je pense qu’il a su comment y faire face”, a déclaré le Britannique de 38 ans.

Hamilton a assuré que le Mexicain est « dans un environnement d’équipe très complet, mais je pense qu’il sait comment gérer cette pression psychologique (…) Je n’ai rien vécu comme Pérez, mais en tant que conducteur, je sais à quoi ressemble la pression psychologique, « Cette pression est quelque chose qui pèse lourdement sur vous et elle est très difficile à exprimer avec des mots », a-t-il déclaré.

« C’est un sport très exigeant., mais ce que je peux souligner le plus chez Sergio Pérez, c’est qu’il récupère toujours, se relève et continue d’essayer. Ce que je peux assurer, c’est que le Mexique va se montrer ce week-end et peut-être que… quand j’étais à Silverstone, j’étais très motivé et ce sera sûrement quelque chose qui lui arrivera”, a déclaré Hamilton.

