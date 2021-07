Lewis Hamilton est victime d’abus racistes en ligne après sa victoire au GP

Lewis Hamilton a remporté dimanche son huitième GP de Grande-Bretagne

Lewis Hamilton a été victime d’abus racistes en ligne quelques heures après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne pour la huitième fois.

Hamilton a remporté la victoire en dépassant tard le leader de longue date Charles Leclerc devant 120 000 spectateurs à Silverstone.

Le joueur de 36 ans s’est remis d’une pénalité de 10 secondes pour une énorme chute au premier tour avec son rival pour le titre Max Verstappen lors d’un après-midi dramatique.

Des messages racistes comprenant des « émojis de singe » et d’autres insultes raciales ont été envoyés en réponse à un message de l’équipe Mercedes sur Instagram célébrant le succès de Hamilton.

Le septuple champion du monde Hamilton a toujours été franc contre les inégalités raciales tout au long de sa carrière, exprimant plus récemment son soutien à Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho, après avoir raté les pénalités lors de la finale de l’Euro 2020 et en conséquence été soumis à un torrent de abus raciste sur les réseaux sociaux.

Hamilton a été une voix de premier plan dans la lutte contre le racisme et a lancé l’appel aux pilotes de Formule 1 à se mettre à genoux avant les courses l’année dernière.

Sky Sports News a contacté Facebook, la société mère d’Instagram, pour commenter.

