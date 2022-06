Lewis Hamilton espère que Mercedes fera moins d’expérimentations les week-ends de course de F1

Lewis Hamilton veut que Mercedes fasse moins d’expériences les week-ends de course

Lewis Hamilton espère que Mercedes sera « un peu plus prudente pour faire trop d’expériences » les week-ends de course après avoir décroché un deuxième podium de la saison au Canada.

Le septuple champion du monde a qualifié sa voiture de « non pilotable » et de « désastre » à la suite d’un entraînement difficile vendredi au GP du Canada au cours duquel lui et son coéquipier George Russell ont exécuté des configurations très différentes alors que Mercedes cherchait plus de réponses pour leur W13 gênant. voiture, qui a été en proie à des marsouins et à des rebonds toute la saison suite à la révolution des règles de la F1.

Hamilton s’est qualifié quatrième sous la pluie montréalaise samedi, puis a fait mieux dans la course, remportant le 184e podium de sa carrière, mais juste son deuxième d’une difficile 2022 – le premier à venir lors de la course d’ouverture à Bahreïn.

Le Canada était le premier week-end qu’Hamilton avait terminé devant Russell depuis Bahreïn, et le joueur de 37 ans espère que Mercedes sera moins extrême dans ses expériences de configuration sur sa voiture, car il a l’impression d’être le « cobaye » de l’équipe. fins de semaine.

« Nous essayons juste de travailler… nous essayons juste de progresser en équipe. À l’avenir, je pense que nous serons un peu plus prudents en faisant trop d’expériences car cela vous gêne vraiment tout au long du week-end, en particulier si vous n’avez que des entraînements un et deux sur le sec et que vous n’obtenez pas de FP3, par exemple », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il y a beaucoup d’apprentissages de ce week-end et des améliorations que nous pouvons apporter à l’avenir.

« J’espère vraiment que déménager à Silverstone… c’est une course si importante pour nous et pour moi et donc je veux juste me battre avec ces gars-là. »

Hamilton dit que son résultat au Canada lui a permis de croire que les Silver Arrows pourraient reprendre l’écart avec Red Bull et Ferrari sur le circuit rapide de Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain.

Il a déclaré: « Je pense que nous sommes probablement meilleurs dans les virages à moyenne et grande vitesse que dans les virages à basse vitesse, mais nous avons des rebonds, donc je ne sais pas comment ça va se passer à travers Copse et tous ces endroits. . »

Hamilton et Merc se rapprochent-ils des victoires en course?

Damon Hill, le champion du monde 1996 et Sky Sports F1 expert, pense qu’il y a une « lueur d’espoir » pour Mercedes qu’ils obtiennent enfin une direction après le week-end du GP du Canada.

« Je pense que si vous regardez réellement le rythme de la course, ils sont encore un peu loin », a déclaré Hill. Sports du ciel. « Ils montrent parfois du rythme en course, alors vous ne savez pas à quelle vitesse Max (Verstappen) peut aller s’il le devait et généralement ils ont tendance à essayer de gérer leurs pneus.

« Ils ne brûlent pas leur voiture aussi vite qu’ils le peuvent à moins qu’ils n’y soient obligés, donc je dirais que Mercedes a encore beaucoup de temps pour trouver des prétendants sérieux, mais clairement un Lewis Hamilton très heureux, faisant preuve de courage dans ce a été une année très difficile après avoir perdu un éventuel huitième titre l’an dernier. »

La FIA prend des mesures pour réduire les rebonds à grande vitesse, alors quel impact cela aura-t-il sur Mercedes ?

« On a un peu laissé entendre qu’ils (Mercedes) se plaignaient parce qu’ils souffraient plus que quiconque, mais il semble qu’il y ait plus de bruits provenant des pilotes et d’autres équipes, ainsi que de la FIA, qui surveille le l’accélération verticale à laquelle ces types sont soumis. Cela signifie la quantité de mouvement vers le haut et vers le bas et aussi le creux parce que les voitures frappent maintenant le sol », a déclaré Hill.

« Le problème est que cela pourrait avoir un effet à long terme? De même, dans d’autres sports comme le rugby, nous avons examiné comment l’athlète peut être affecté plus tard dans la vie. Nous ne voulons pas blesser le conducteur, alors il le prend. très sérieusement.

« Lewis a fait des commentaires à l’effet qu’il aurait pu s’écraser dans des endroits comme Bakou, mais il est clair que vous tempérez toujours les citations des pilotes parce que vous vous demandez s’ils abusent ou non du pudding pour essayer de faire un autre avantage, mais vous pouvez voir que les données sont maintenant enregistrées dans le cockpit afin que vous puissiez voir si les pilotes disent la vérité ou non.

« Nous ne connaissons pas l’effet à long terme d’une blessure à la colonne vertébrale, au cou ou même au cerveau, et c’est donc un peu impondérable pour le moment. Certes, quand je courais, personne ne s’en souciait. «

Wolff reste prudent malgré les améliorations de Mercedes

Toto Wolff a déclaré que l’équipe avait augmenté la hauteur de caisse de ses voitures pour les rendre plus maniables et éliminer l’effet de marsouinage qui a enlisé Hamilton et Russell toute la saison.

Bien qu’ils aient montré un vrai rythme au Canada, le patron de l’équipe Mercedes insiste sur le fait qu’il y a encore du travail à faire.

« Vous pouvez voir à l’épingle qu’ils ont mis de l’asphalte neuf donc nous souffrons moins de la rigidité de la voiture, qui est le principal problème, mais avant que la voiture de sécurité ne sorte à la fin, nous étions en fait plus rapides que Carlos Sainz et Verstappen mais vous Je sélectionne quelques tours et je dis « oui, nous sommes de retour », mais je ne pense pas que ce soit le cas ici. Nous devons juste continuer à travailler », a déclaré Wolff.

« Nous avons juste besoin de développer la voiture dans une fenêtre différente de celle que nous avions. Nous l’avions très bas sur le sol, mais cela ne fonctionne clairement pas, donc je pense que nous avons une direction de développement. Nous n’avons pas bien fait les choses dans de nombreux domaines, mais nous possédons le problème et nous devons le résoudre. »

En ce qui concerne Silverstone, Wolff a ajouté : « Si nous sommes capables de faire rouler la voiture bas, nous pouvons être compétitifs, mais après Barcelone, nous avons applaudi ‘nous sommes de retour dans le combat pour le championnat’, alors voyons voir. »