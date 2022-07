Lewis Hamilton espère marquer la 300e course de F1 avec la 1ère victoire de la saison

Lewis Hamilton entre dans sa 300e course de Formule 1 au Grand Prix de France ce week-end dans la position inhabituelle de courir après une première victoire cette saison.

Le septuple champion du monde a un record de 103 victoires et pole positions en F1. Le pilote britannique de 37 ans partage également deux records avec son compatriote Michael Schumacher : sept titres mondiaux et avoir remporté au moins une course pendant 15 saisons consécutives. La course de Schumacher était de ses débuts en F1 en 1992 jusqu’en 2006; Hamilton depuis sa première saison en 2007.

Mais Hamilton est sans victoire depuis 12 courses cette saison. Il se rapproche peu à peu avant le Grand Prix de France de ce week-end, après trois podiums consécutifs depuis que Mercedes a résolu les problèmes persistants de rebond.

“C’est vraiment positif d’avoir retrouvé une certaine constance. Nous ajoutons constamment de la performance, nous progressons constamment et il y a beaucoup à venir”, a déclaré Hamilton. “Lors de la dernière course (en Autriche), nous n’étions qu’à quelques dixièmes (de seconde) des hommes de tête lors des qualifications.”

Hamilton a sélectionné sa première victoire en F1 en 2007, son premier titre en 2008 et sa victoire sur sa piste à domicile à Silverstone comme des souvenirs marquants parmi tant d’autres.

“La réalisation complète de la réalisation de votre rêve est une expérience très, très surréaliste et ce sera toujours votre première”, a déclaré Hamilton. “Le nombre de nuits blanches que nous avons tous passées en famille, sans savoir si nous atteindrions ou non notre objectif, notre rêve, mais sans jamais abandonner.”

Il y a eu d’intenses rivalités : la saison dernière, la star de Red Bull, Max Verstappen, a décroché le titre dans des circonstances controversées lors du GP d’Abou Dhabi. Une défaite amère contre son coéquipier Mercedes Nico Rosberg en 2016 et quelques bagarres avec Fernando Alonso en 2007 avec McLaren.

Lorsque Hamilton a affronté Alonso, l’Espagnol avait déjà remporté ses deux titres de F1.

« Par pur rythme, je dis toujours que c’est Fernando (qui était l’adversaire le plus coriace). Nous avons eu de bonnes batailles, j’aimerais en avoir plus », a déclaré Hamilton. “Je me souviens de la tâche d’être aux côtés de Fernando quand j’avais 22 ans. J’étais si jeune mentalement et bien sûr, d’accord en termes de compétence, mais c’est beaucoup de pression d’aller contre un grand.”

Alonso est d’accord.

« Il a été un pilote formidable et une légende. À l’époque, personne ne pensait probablement que quelqu’un serait capable de remporter sept titres comme Michael », a déclaré Alonso. “Félicitations pour le 300 et j’espère une autre victoire bientôt.”

Hamilton participait aux premiers essais du GP de France plus tard vendredi, le pilote d’essai et de réserve Nyck de Vries prenant sa place juste pour cette course.

SCHUMACHER EN FORME

Mick Schumacher a le vent en poupe : après 31 courses sans marquer de points, il vise un troisième point d’affilée.

L’Allemand de 23 ans sent que la pression a été levée au milieu d’une saison difficile. La façon dont il s’est écrasé sans pression au GP de Monaco en mai a suscité des critiques de la part du directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

La perte de forme de Schumacher – 14e en Azerbaïdjan et un autre DNF au Canada – a également suscité des questions sur son avenir en F1.

Il a répondu en se classant huitième au GP de Grande-Bretagne et sixième au GP d’Autriche il y a deux semaines. Il a montré une confiance accrue dans les deux courses, faisant audacieusement roue contre roue avec le champion du monde Max Verstappen et Hamilton.

Schumacher se sent plus à l’aise dans la voiture qu’au début de la saison.

« C’est juste une question d’être cohérent avec ce que nous faisons. Je pense que nous commençons toujours à peu près avec une bonne configuration », a déclaré Schumacher.

Le quadruple champion de F1 Sebastian Vettel, un ami de la famille, conduisait derrière Schumacher à Silverstone et l’a encouragé à l’approche de la ligne d’arrivée.

« Je pense que Mick est sur la bonne voie. . . c’est formidable pour lui de montrer de quoi il est capable », a déclaré Vettel. « Il a eu un début de saison malchanceux. “

VETTEL RESTER ?

Vettel semble désireux de prolonger son séjour chez Aston Martin.

Son contrat expire à la fin de l’année et, avec un engagement croissant pour les questions environnementales qui pèsent sur son esprit, les observateurs se demandent s’il continuera.

“Je pense qu’il y a une intention claire de continuer et nous verrons bientôt où nous en sommes”, a déclaré Vettel. “Je parle à l’équipe.”

Le pilote allemand de 35 ans n’a que trois top 10 cette saison avec une meilleure sixième place en Azerbaïdjan. Il a ri des rumeurs le liant à McLaren la saison prochaine, l’avenir de Daniel Ricciardo étant incertain.

“Je pense que Lando (Norris) a un contrat”, a déclaré Vettel à sa manière impassible, avant de faire un sourire effronté. “Ce ne sont que des rumeurs.”

SPA OU RICARD ?

Pas un bon résultat pour le Grand Prix de France : la plupart des pilotes dans une enquête informelle ont choisi le Grand Prix de Belgique lorsqu’on leur a demandé lequel des deux ils garderaient s’ils avaient leur mot à dire.

Les deux courses – à Paul Ricard dans le sud-est de la France et à Spa Francorchamps dans la forêt des Ardennes – seraient menacées d’être remplacées dans la série.

Sur les 10 pilotes interrogés jeudi, seuls Pierre Gasly – qui est français – et Fernando Alonso, qui pilote pour l’équipe française Alpine, ont choisi Paul Ricard.

