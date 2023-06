Lewis Hamilton espère affronter Max Verstappen et Fernando Alonso pour le championnat du monde de F1 à l’avenir

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du Grand Prix du Canada, la huitième course de la saison

Lewis Hamilton dit qu’une bataille de championnat du monde de Formule 1 « super serrée » de style 2021 avec Max Verstappen et Fernando Alonso serait « malade ».

Les trois seuls champions du monde actifs du sport ont terminé sur le podium lors du Grand Prix du Canada de dimanche, Verstappen remportant la 100e victoire de Red Bull en F1 et Alonso d’Aston Martin tenant la Mercedes de Hamilton pour la deuxième place.

Le septuple champion du monde Hamilton a enduré une relation glaciale avec Alonso depuis que la paire s’est brouillée lorsque les coéquipiers de McLaren en 2008, tandis que le Britannique a été impliqué dans l’une des batailles pour le titre les plus intenses de l’histoire du sport lorsque Verstappen a remporté son premier triomphe en 2021.

Cependant, avec la forme dominante de Verstappen laissant Alonso et Hamilton se battre pour les restes de la deuxième place, plus de chaleur semble s’être développée entre le pilote Mercedes et ses rivaux.

Lewis Hamilton est satisfait de l'amélioration des performances de sa Mercedes récemment après avoir terminé troisième au Grand Prix du Canada

« C’est juste un privilège d’être ici pour combattre ces deux-là, qui ont fait des choses incroyables dans leur carrière », a déclaré Hamilton après que le trio ait terminé ensemble sur le podium pour la deuxième fois cette saison, après l’avoir également fait en Australie.

« C’est un top trois assez emblématique – je ne sais pas s’il y a eu un top trois comme celui-ci auparavant, je ne crois pas qu’il y en ait eu.

« J’espère vraiment qu’à un moment donné, nous aurons des règles du jeu plus équitables dans nos voitures, puis nous aurons des courses beaucoup plus excitantes à l’avenir.

Max Verstappen a conservé la tête au début du Grand Prix du Canada, tandis que Lewis Hamilton a dépassé Fernando Alonso dans le premier tour pour se hisser à la deuxième place.

« Je suis heureux d’être de retour dans le mix, et j’espère juste qu’à un moment donné, nous pourrons être un peu plus au niveau afin que nous puissions revenir à certaines des bonnes courses que nous avons eues en 2021.

« Nous avoir tous les trois dans une bataille super serrée serait malade. »

Alonso a « vraiment apprécié » la bataille intense de Hamilton

Alors qu’Alonso a commencé l’après-midi avec des aspirations à mettre fin à la séquence de sept victoires de Red Bull pour commencer la saison, sa tâche a été rapidement modifiée lorsque Hamilton lui a pris la deuxième place au premier virage.

Alonso a profité de son Aston Martin améliorée pour battre Hamilton peu de temps après le premier tour d’arrêts aux stands, mais n’a finalement pas eu le rythme pour se battre contre Verstappen.

Lewis Hamilton et Fernando Alonso sont presque entrés en collision dans la voie des stands alors qu'ils se disputaient la deuxième place avant que le pilote Aston Martin ne complète le dépassement au 22e tour.

« C’est bien, c’est génial », a déclaré le double champion du monde Alonso. « J’apprécie vraiment ces batailles. Ce podium s’est produit en Australie, je pense la dernière fois, et maintenant ici.

« Il y a beaucoup de respect, beaucoup de talent, quand tu te bats contre Max, Lewis, tu sais que tu ne peux pas te tromper car ils en profiteront et ils ne feront pas d’erreur.

« Donc, si vous voulez les battre, vous devez être dixième après dixième plus vite pour combler cet écart, ce n’est pas quelque chose qui en profitera.

Fernando Alonso garde l'espoir d'attraper Red Bull alors qu'il salue la course « la plus compétitive » d'Aston Martin de la saison à ce jour au Canada

« C’est une bataille très intense, très juste, très respectueuse. Même la possibilité de dépassement que nous avions sur le DRS pour moi quand j’ai dépassé Lewis, vous savez que vous pouvez avoir confiance en ce qu’il fait – il défendra dur mais dans les limites.

« (C’était) la même chose au début – je suppose que lorsque vous commencez sur les deux premières lignes avec ces gars, il y a un sentiment de conscience et de respect qui n’existe pas parfois dans d’autres parties. »

Verstappen : Les piloter est l’une des meilleures choses qui soient

Verstappen a renforcé son emprise sur le championnat du monde en étendant son avance sur son coéquipier de Red Bull Sergio Perez à 69 points.

Une quatrième victoire consécutive pour le Néerlandais de 25 ans l’a mis sur la bonne voie pour un troisième titre de pilote consécutif, tandis qu’une 41e victoire en carrière l’a vu égaler Ayrton Senna en cinquième position sur la liste des victoires de tous les temps.

Max Verstappen, le team principal Christian Horner et le directeur technique Adrian Newey ont tous salué la 100e victoire de Red Bull au Grand Prix du Canada

Alors que Verstappen construit son propre héritage, il a réservé des mots très respectueux à Alonso, 41 ans, et à Hamilton, 38 ans.

« Je me souviens qu’à l’époque, je regardais ces deux-là déjà en Formule 1 s’affronter », a déclaré Verstappen.

« Donc, bien sûr, je suis très heureux maintenant que je suis également en F1, les piloter est probablement l’une des meilleures choses qui soient.

« Quand nous pouvons partager un podium ensemble, nous l’avons fait plusieurs fois, je pense que c’est génial. Je pense qu’ils veulent échanger des positions, bien sûr, je suis heureux au milieu en ce moment. »