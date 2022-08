Lewis Hamilton envisage de prolonger sa carrière en F1 au-delà de la fin de la prochaine saison

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton admet qu’il a envisagé de prolonger son séjour en Formule 1 au-delà de la fin de la saison prochaine.

Le pilote Mercedes a dû se contenter de se battre pour être le meilleur des autres cette saison, avec son rival au titre 2021 Max Verstappen apparemment sur la bonne voie pour conserver sa couronne, rapporte DPA.

Hamilton, 37 ans, a remporté six championnats de pilotes en sept ans entre 2014 et 2020 après avoir remporté son premier titre avec McLaren en 2008.

Il a signé un nouveau contrat de deux ans avec Mercedes l’année dernière, le liant à l’équipe jusqu’à la fin de l’année prochaine.

Avec la perspective d’un huitième championnat inégalé qui le maintient, le coureur britannique a déclaré au magazine Vanity Fair qu’il était “toujours en mission” lorsqu’on lui a posé des questions sur son avenir.

“Je mentirai si je disais que je n’avais pas pensé à prolonger”, a-t-il déclaré.

“Je suis toujours en mission, j’aime toujours la conduite, je suis toujours mis au défi. Je n’ai donc pas vraiment l’impression de devoir abandonner de si tôt », a ajouté le coureur.

Désormais l’un des pilotes vétérans de la grille de Formule 1, Hamilton a déclaré avant le Grand Prix de Hongrie le week-end dernier qu’il souhaitait également se battre pour une meilleure diversité dans le sport.

Le quadruple champion Sebastian Vettel a annoncé sa retraite à la veille de la course, mais Hamilton n’a pas envisagé de prendre du recul lui-même.

“Cela ne me fait pas penser à mon avenir, mais cela me rappelle que je suis dans cette partie de ma carrière où les gens avec qui j’ai inventé et couru pendant si longtemps vont commencer à s’arrêter”, a-t-il déclaré.

« Avant que vous ne le sachiez, Fernando Alonso ne sera pas là, et puis qui est là après ça ? Je suppose que je serai le plus vieux. Mais je réfléchis à la façon dont je peux améliorer cette voiture, aux mesures que nous devons prendre pour que cette équipe gagne à nouveau, quelle est la feuille de route pour remporter un autre championnat du monde et ce que nous devons faire pour que tout le monde dans ce sport soit plus aligné. , en termes de diversité », a-t-il ajouté.

