Lewis Hamilton en points de suture alors que Max Verstappen résout de manière hilarante les problèmes avec la voiture Red Bull après une victoire record

Max Verstappen a réussi à charmer ses rivaux britanniques après les avoir laissés dans sa poussière à Silverstone.

Le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Lando Norris et Lewis Hamilton, malgré une paire d’erreurs inhabituelles.

2 Verstappen a remporté la victoire devant ses rivaux britanniques Crédit : Getty

2 Ils se sont ensuite beaucoup amusés lors de la conférence de presse Crédit : Getty

Frappant le mur des stands lors des qualifications, Verstappen a ensuite été lent lors de son départ de course dimanche, perdant la première place au profit de Norris.

Il l’a repris cinq tours plus tard, puis a gagné par 3,7 secondes, remportant sa huitième victoire de la saison.

Les deux autres courses de l’année ont été remportées par son coéquipier Sergio Perez, ce qui en fait 11 sur le rebond de Red Bull depuis la saison dernière.

Il s’agit désormais de la plus longue séquence de victoires consécutives de toutes les équipes de l’histoire de la Formule 1, égalant McLaren en 1988.

Verstappen se dirige maintenant vers son troisième titre mondial consécutif, et les choses pourraient bientôt devenir encore plus dominantes avec des améliorations à venir pour la prochaine course en Hongrie.

Mais lorsqu’on lui a posé des questions sur les médias après la course où il aimerait voir son Red Bull amélioré, sa réponse a laissé Hamilton et Norris s’est assis à côté de lui en riant.

« Traînée, basse vitesse, vitesse moyenne, vitesse élevée, effet DRS, usure des pneus, tous ces domaines », a déclaré Verstappen.

« C’est ce sur quoi nous travaillons, et briser les performances aussi, je ne plaisante pas. »

Hamilton ne pouvait pas croire ce qu’il entendait, regardant Norris en riant, qui voyait aussi le côté amusant des choses.