Lewis Hamilton dit qu’il est plus passionné par l’amélioration de la diversité en Formule 1, plutôt que par la victoire de titres

Lewis Hamilton continuera de défier son entourage sur la diversité

Lewis Hamilton a insisté sur le fait qu’il était heureux d’avoir les discussions difficiles et de donner la priorité au besoin d’une plus grande diversité en Formule 1.

Hamilton, qui poursuit un huitième championnat du monde de F1 cette saison, a remporté un record de 98 victoires en Grand Prix et 100 pole positions au cours de sa carrière à ce jour, tout en devenant de plus en plus un défenseur de la diversité.

Il a lancé sa propre commission pour examiner les raisons de la sous-représentation des personnes issues de milieux minoritaires dans le sport automobile l’année dernière, tandis que Mercedes s’est engagée à améliorer la diversité de sa propre équipe.

Dans une interview avec un journal espagnol COMME alors qu’il se bat pour la pole au GP de Monaco, Hamilton s’est engagé à rester concentré sur ce qu’il appelle sa priorité absolue, étant donné qu’il reste le seul pilote noir dans le sport.

0:39 Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne. Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne.

« Mon père, mon frère et moi avons toujours été les seules personnes de couleur, c’était tout simplement normal pour nous », a déclaré Hamilton. «Mais nous en avons toujours été conscients. C’est devenu normal pour nous, mais au début, il était très évident pour nous que nous n’étions pas toujours les bienvenus.

« Alors, j’ai cette commission, qui vous montre les défis et les barrières auxquels les Noirs en particulier sont confrontés, que les Blancs ne font peut-être pas.

« Pour moi, je suis à l’aise d’avoir des conversations avec mon patron, avec Mercedes, avec des partenaires. Nous devons avoir ces conversations inconfortables. Il n’y a rien de gênant. » Que pouvons-nous faire ensemble pour le rendre plus diversifié? » Toutes les entreprises doivent mieux refléter le monde qui nous entoure.

0:49 Hamilton a exhorté les gens à continuer de se battre pour un changement positif et à continuer de lutter contre l’injustice raciale après avoir remporté le prix de l’avocat de l’année aux Laureus World Sports Awards. Hamilton a exhorté les gens à continuer de se battre pour un changement positif et à continuer de lutter contre l’injustice raciale après avoir remporté le prix de l’avocat de l’année aux Laureus World Sports Awards.

« Cela ne changera rien [winning the world championship]. Je sais qui je suis et de quoi je suis capable, d’où je viens et ce que nous avons accompli. Ce dont je serais fier, c’est que l’année dernière, l’équipe n’avait que 3% de diversité. Si, à la fin de cette année, nous en avons cinq pour cent ou un peu plus, et que dans les deux prochaines années, nous étions dans l’adolescence, c’est énorme pour moi.

« C’est donc ce qui me passionne le plus. »

Hamilton a également discuté de la façon dont il pense que le type de pilotes entrant dans le sport a changé depuis son entrée en scène.

1:42 Hamilton dit qu’il était humiliant de recevoir des éloges de Damon Hill au Grand Prix d’Espagne Hamilton dit qu’il était humiliant de recevoir des éloges de Damon Hill au Grand Prix d’Espagne

Le joueur de 36 ans a grandi dans un domaine municipal où son père, Anthony, a occupé plusieurs emplois pour le faire pratiquer le karting. Hamilton a obtenu sa grande pause à l’âge de 13 ans lorsque McLaren l’a inscrit à leur programme de développement des pilotes, parrainant son ascension à partir de ce moment.

Beaucoup de membres de la grille cette saison sont venus d’un milieu très différent. Lance Stroll d’Aston Martin, Nicholas Latifi de Williams et Nikita Mazepin de Haas ont tous des pères milliardaires.

« Pour moi, personnellement, nous vivons à une époque où c’est vraiment un club de garçons milliardaire », a-t-il déclaré. «Si je retourne là où j’ai commencé, grandissant dans une famille ouvrière normale, je ne pourrais pas être ici. Pas question. Tous les gars contre lesquels vous vous battez ont juste beaucoup plus d’argent.

1:33 Hamilton a apporté son soutien au boycott des réseaux sociaux contre la haine en ligne et pense que les plateformes de réseaux sociaux n’ont pas fait assez pour lutter contre les abus Hamilton a apporté son soutien au boycott des réseaux sociaux contre la haine en ligne et pense que les plateformes de réseaux sociaux n’ont pas fait assez pour lutter contre les abus

«Je pense que pour l’avenir, nous devons travailler pour changer cela. Pour le rendre plus accessible, aux personnes issues de milieux riches et plus normaux.

« Il y a toujours des vagues de pilotes qui passent. Il y avait moi et Nico [Rosberg] et [Robert] Kubica et [Fernando] Alonso juste avant cela, il y avait le [Michael] Ère Schumacher, il y aura toujours des époques. «

La haine ne gagnera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/againstonlinehate

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL de la publication haineuse ou la capture d’écran et nous envoyer un courriel ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org