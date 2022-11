Lewis Hamilton dit qu’il espère que les “ luttes ” de 2022 mèneront aux titres Mercedes F1 après sa retraite du GP d’Abu Dhabi

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton a déclaré que les difficultés rencontrées par Mercedes avec la voiture cette année “fourniront les outils et la force” pour se battre pour plus de championnats à l’avenir.

Lewis Hamilton dit qu’il espère qu’une saison de Formule 1 difficile donnera à Mercedes la “force” de se battre pour les championnats à l’avenir, alors que l’Anglais a signé 2022 avec un abandon de course au GP d’Abu Dhabi.

Mercedes, qui est entrée dans la saison en tant que huit fois championne en titre mais l’a terminée troisième du classement, a eu du mal à trouver le rythme lors de la finale de la saison de Yas Marina et Hamilton a ensuite subi un problème hydraulique dans l’avant-dernier tour.

Cette panne mécanique a dûment mis fin à la première saison sans victoire de la carrière de F1 de 16 ans chargée de trophées de Hamilton.

Hamilton, cependant, dit que lui et l’équipe peuvent prendre les points positifs à partir de 2022.

“Ces prochaines semaines, nous serons de retour à l’usine, nous pourrons voir tout le monde, et même si nous ne célébrons pas un championnat du monde, nous les célébrerons toujours pour leur travail acharné et leurs efforts”, Hamilton, qui courait quatrième avant son DNF, a déclaré à Sky Sports F1.

Lewis Hamilton est contraint d'abandonner le GP d'Abu Dhabi à cause d'un problème hydraulique.

“J’espère que les luttes de cette année nous fourniront vraiment les outils et les forces pour nous battre pour de nombreux autres championnats à l’avenir.”

Mercedes a reculé cette année après les changements radicaux de réglementation.

Lewis Hamilton et Sergio Perez se battent à nouveau à Abu Dhabi, mais les rôles se sont inversés par rapport à l'année dernière.

“En fin de compte, je pense que nous avons commencé avec une voiture dont nous ne voulions pas et nous avons terminé avec une voiture dont nous ne voulions pas, mais nous étions essentiellement coincés avec”, a déclaré Hamilton. “Nous avons juste continué à avancer, à travailler pour l’améliorer, mais je pense que les fondamentaux ont toujours été là jusqu’à la fin, comme vous l’avez vu ce week-end.

“Je pense que cela a été plus un exercice de consolidation d’équipe cette année, et je suis très, très fier et très reconnaissant envers tout le monde, qui a continué à pousser.”

La saison 2022 n’a pas seulement été sans victoire pour Hamilton; une sixième place au championnat était également sa plus basse de tous les temps.

“Abu Dhabi un résumé de notre saison… mais nous reviendrons”

Hamilton a connu une course mouvementée du début à la fin à Abu Dhabi, avec un enchevêtrement au premier tour avec Carlos Sainz qui a semblé endommager sa voiture. George Russell a également eu du mal et a écopé d’une pénalité de cinq secondes alors qu’il se dirigeait vers la cinquième place.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, était d'humeur découragée après que Lewis Hamilton ait été contraint à l'abandon et que George Russell ait terminé cinquième à Abu Dhabi.

“Ce n’était vraiment pas bon”, a admis le patron de l’équipe, Toto Wolff. “Toutes les erreurs que vous pouvez faire. Une voiture qui n’était pas au rythme qu’elle aurait dû être. Troisième plus rapide aujourd’hui – une voiture tombe en panne et l’autre à court de pneus.

“C’était un résumé précis de la saison, et nous y sommes.”

Wolff, comme Hamilton, a déclaré qu’il ne manquerait pas la voiture W13.

Après avoir gagné au Brésil, George Russell reconnaît que terminer cinquième à Abu Dhabi était une confrontation avec la réalité, tandis que Lando Norris pense qu'il n'aurait pas pu terminer plus haut que sixième dans sa McLaren.

“Tout d’abord, nous allons mettre ces voitures en réception à Brackley et Bricksworth, pour nous rappeler chaque jour à quel point cela peut être difficile”, a-t-il ajouté.

“C’est brut, c’est mauvais et c’est normal de se sentir comme ça, mais l’année prochaine, nous sommes de retour.”

Russell, quant à lui, a qualifié la finale d’Abu Dhabi de “vérification de la réalité” pour Mercedes, qui espère rebondir l’année prochaine et se battre contre les champions du monde Red Bull et une Ferrari renaissante.