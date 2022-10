Lewis Hamilton dit que rater la pole du GP de Singapour était «évreux» après des qualifications passionnantes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton avait des sentiments mitigés après avoir terminé troisième des qualifications pour le Grand Prix de Singapour.

Lewis Hamilton a déclaré qu’il était “dégoûtant” de rater une première pole position de la saison après avoir perdu de justesse face à Charles Leclerc et Sergio Perez lors d’une séance de qualification palpitante pour le Grand Prix de Singapour.

Avec une piste de séchage assurant un drame presque constant tout au long des qualifications lors du retour de la Formule 1 sur le circuit de Marina Bay Street, Hamilton était toujours près du sommet de la feuille de temps car il semblait avoir un tir réaliste vers la pole.

Les leaders étant passés des intermédiaires aux slicks pour la fusillade en pole position, Hamilton semblait initialement avoir plus de rythme que ses rivaux, mais à mesure que la piste s’améliorait encore, Leclerc, Verstappen et Fernando Alonso sont tous apparus avec une chance de sceller le poteau.

Le Britannique a finalement terminé derrière Leclerc de Ferrari et Perez de Red Bull, avec son temps angoissant à un peu plus d’un demi-dixième des deux voitures de la première rangée.

Hamilton a déclaré: “J’étais si heureux. Lors des essais deux, la voiture ne se sentait pas si bien, elle se sentait bien lors des essais un, puis nous avons fait quelques changements du jour au lendemain. Évidemment, aucun de nous n’a fait un bon parcours lors des essais trois, mais dès que J’ai vu qu’on se battait pour ce premier rang, je me disais : ‘oh mon dieu, c’est peut-être aujourd’hui’.

Anthony Davidson de Sky F1 est au SkyPad pour jeter un œil au verrouillage de Hamilton au virage 16 qui lui a coûté la pole position pour le Grand Prix de Singapour.

“J’essayais juste de tout presser et c’est l’espoir le plus proche que j’ai eu d’obtenir une première ligne cette année.

“Pour être à un demi-dixième d’écart, il y avait définitivement un demi-dixième en piste et c’est dégueulasse dans un sens, mais je suis reconnaissant dans un autre.”

Alors que les qualifications atteignaient leur phase finale, il semblait que la position sur la piste pourrait être le facteur décisif, la piste s’améliorant rapidement, mais cela ne s’est pas avéré être le cas.

Hamilton était derrière Leclerc et Perez sur la piste et semblait profiter des conditions alors qu’il établissait un solide secteur intermédiaire, avant que quelques erreurs dans la dernière section de la piste ne voient sa chance s’échapper.

Charles Leclerc prend la pole du Grand Prix de Singapour après que Max Verstappen ait interrompu son dernier tour rapide pour terminer huitième.

“Je poussais si fort, c’était si, si près. J’essayais si fort”, a déclaré Hamilton. “Ces gars sont toujours si rapides, mais j’ai vraiment pensé qu’avec un tour parfait, ce qui était vraiment difficile à obtenir, nous pourrions nous battre pour la première place.

“Je n’avais tout simplement pas l’adhérence dans le dernier tour, mais néanmoins, je suis reconnaissant d’être sur la deuxième ligne. Et je suis reconnaissant à l’équipe de continuer à pousser et nous gardons la tête baissée. J’espère que demain sera être un meilleur jour.”

Quant à la seule voiture derrière Hamilton sur la piste à la fin de Q3, le leader du championnat du monde Max Verstappen était en course pour la pole jusqu’à ce que Red Bull lui fasse interrompre son tour en raison d’inquiétudes concernant une pénurie de carburant dans sa voiture.

Max Verstappen était furieux après avoir été invité à interrompre son dernier tour en Q3 au Grand Prix de Singapour.

Hamilton autorisé à porter un clou de nez après enquête

Hamilton a été impliqué dans un autre drame hors piste car il a été appelé pour voir les commissaires sportifs en raison du fait qu’il portait un goujon dans le nez, le port de bijoux ayant été interdit aux pilotes par la FIA cette saison.

Les règles exposent les conducteurs portant des bijoux à des amendes et Hamilton a conduit sans son étalon pour se conformer à la réglementation.

Lewis Hamilton a porté un clou de nez au GP de Singapour

Cependant, le septuple champion du monde a expliqué que les infections du nez causées par l’entrée et la sortie si régulières du goujon signifiaient qu’il recevait un avis médical pour le garder.

Après avoir reçu les rapports médicaux d’Hamilton, les commissaires après les qualifications ont annoncé leur décision de ne prendre aucune autre mesure contre lui, mais ont infligé une amende de 25 000 € à Mercedes pour avoir rempli de manière inexacte son formulaire d’auto-examen.

S’exprimant avant l’annonce qu’il avait été innocenté, Hamilton a déclaré: “Il a été infecté de nombreuses fois et j’essayais de trouver une solution et je suis retourné à la clinique et c’est la meilleure façon de guérir.

“Pour moi, c’est une question de santé, donc c’est comme ça que ça va rester et nous allons devoir y faire face.”