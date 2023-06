Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton admet que ce fut une journée « difficile » pour Mercedes et prédit une séance de qualification difficile pour l’équipe.

Lewis Hamilton admet que ce fut une journée « difficile » pour Mercedes et prédit une séance de qualification difficile pour l’équipe.

Lewis Hamilton dit qu’il pourrait « avoir du mal » à se classer dans le top 10 des qualifications du Grand Prix d’Espagne après que Mercedes ait eu du mal lors des essais du vendredi malgré des améliorations majeures de sa voiture W14.

Mercedes a fait ses débuts avec un nouveau plancher, une suspension avant et des pontons à Monaco le week-end dernier, mais la nature unique de ce circuit signifiait que l’équipe ne pouvait pas apprendre grand-chose de leur course.

Suite à l’ajout d’un nouveau diffuseur, le Circuit de Barcelona-Catalunya devait fournir le premier aperçu approprié de l’impact du nouveau package.

Hamilton n’a pas réussi à terminer dans le top 10 lors des deux séances de vendredi alors que Max Verstappen de Red Bull continuait de dominer, tandis que le meilleur classement de son coéquipier George Russell était huitième lors de la deuxième séance d’entraînement.

« [The car feels] OK, nous nous battons aussi fort que possible », a déclaré Hamilton. « Je dirais que ce fut une journée difficile. Il suffit de monter sur les pneus et la dégradation, et la voiture ressemble à la voiture.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible David Croft et Anthony Davidson de Sky F1 passent en revue les séances d’essais de vendredi sur le Circuit de Catalunya. David Croft et Anthony Davidson de Sky F1 passent en revue les séances d’essais de vendredi sur le Circuit de Catalunya.

« C’est tellement différent de la semaine dernière bien sûr, nous nous concentrons juste… Je pense que le rythme à long terme n’a pas l’air terrible et nous devons juste travailler pour essayer de comprendre comment nous pouvons extraire plus sur un seul tour.

« A cause du rythme que j’avais aujourd’hui, j’ai du mal à entrer dans le top 10 (en qualifications). J’espère que nous ferons quelques changements du jour au lendemain. »

Même s’il n’était pas forcément surprenant de voir Fernando Alonso d’Aston Martin et les deux Ferrari devant Mercedes, le fait qu’Alpine semble également avoir un rythme plus rapide préoccupera grandement les Silver Arrows.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ingénieur Mercedes Andrew Shovlin a discuté des améliorations de l’équipe avec Anthony Davidson de Sky Sports F1 avant les essais de vendredi. L’ingénieur Mercedes Andrew Shovlin a discuté des améliorations de l’équipe avec Anthony Davidson de Sky Sports F1 avant les essais de vendredi.

« Je pense que c’est très, très proche entre nous et ce milieu après le retour de la P5 à la P10 », a ajouté Hamilton. « C’est vraiment très proche entre nous tous.

« C’est impressionnant de voir comment les améliorations que tout le monde semble avoir apportées autour de nous, les Alpine se portent bien, l’Aston Martin est deuxième et juste derrière la Red Bull, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant.

« Ça ne va pas être facile, c’est sûr. »

Russell s’attend à « mieux » dimanche

Mercedes avait initialement prévu d’apporter ses améliorations au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola il y a deux week-ends, mais des inondations dans le nord de l’Italie ont annulé la course et les ont laissés confrontés à la proposition délicate de lancer les nouvelles pièces à Monaco.

Le fait que les trois courses étaient consécutives leur a quelque peu forcé la main, créant finalement une attente plus longue pour voir si l’abandon de la philosophie «zéro ponton» que l’équipe avait précédemment poursuivie ferait une différence majeure.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell admet que les Mercedes ne sont pas capables de se battre pour la pole à Barcelone, malgré leurs nouvelles améliorations. George Russell admet que les Mercedes ne sont pas capables de se battre pour la pole à Barcelone, malgré leurs nouvelles améliorations.

Bien que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, ait averti que les mises à jour n’allaient pas être une « solution miracle », la nature de l’affichage de vendredi était sans aucun doute décevante.

Malgré le potentiel de frustration, Russell a exprimé l’espoir que les avantages des améliorations se manifesteront probablement lors de la course de dimanche.

« Ce n’était que vendredi, je pense que nous avons beaucoup appris et nous allons approfondir les données ce soir », a déclaré Russell.

« Nous savons que nous ne sommes pas des spécialistes du vendredi et nous faisons souvent un pas en avant le samedi et le dimanche, donc c’est dans le bon sens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell a été contraint de prendre des mesures d’évitement dans sa Mercedes pour éviter une collision avec Oscar Piastri de McLaren lors des deuxièmes essais. George Russell a été contraint de prendre des mesures d’évitement dans sa Mercedes pour éviter une collision avec Oscar Piastri de McLaren lors des deuxièmes essais.

« Nous sommes là où nous sommes. Beaucoup de gens apportent des améliorations à la voiture, nous ne nous attendions pas à mettre le feu au monde soudainement, et nous avons juste besoin d’apprendre ce que nous pouvons à partir des informations que nous avons, et de essaie d’avancer demain. »

« Je pense que les qualifications vont être serrées. Il y a quelques voitures qui sont vraiment rapides un samedi – Alpine a l’air vraiment fort, donc entre nous, Ferrari et Alpine – ça va probablement être serré.

« Je ne m’attends pas à ce que nous ayons une journée incroyable demain, mais je m’attends certainement à ce que nous ayons un meilleur dimanche que samedi, alors c’est ce à quoi nous nous préparons. »

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

samedi 3 juin

9h25 : Sprint F3

11h15 : 3e entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP d’Espagne

15h : Qualification GP d’Espagne

18h15 : IndyCar – Qualification GP de Détroit

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

La série de victoires de Red Bull en F1 2023 se poursuivra-t-elle au GP d’Espagne ? Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1, avec les qualifications à 15h le samedi et la course à 14h le dimanche. Obtenez Sky Sports