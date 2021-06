2:09



Lewis Hamilton dit qu’il n’y avait aucune raison évidente pour le manque de rythme de Mercedes lors des deux premières séances d’essais avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan

Mercedes dit qu’ils ont « beaucoup » de performances à trouver sur le circuit de la ville de Bakou après avoir subi leur « pire vendredi de loin » lors des essais du vendredi au GP d’Azerbaïdjan.

Finissant en dehors du top 10 avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas lors d’une journée d’ouverture où le rival du titre Red Bull a établi un rythme impressionnant, les septuple champions de F1 ont concédé qu’ils avaient beaucoup de travail devant eux sur la piste et de retour dans leur usine de le Royaume-Uni avant la course de samedi

Lewis Hamilton a dépassé d’une seconde le rythme de l’après-midi et, bien que satisfait de la façon dont il avait piloté lors des deux séances de vendredi, a admis que le W12 était « juste lent ».

« En général, j’ai l’impression de bien conduire, et la voiture se sentait mieux en P1. Dans celle-ci, il n’y avait plus de temps », a déclaré Hamilton après avoir terminé 11e au deuxième essai.

« Nous sommes certainement assez nombreux et tout le monde se grattera la tête et examinera les données pour essayer de comprendre comment nous pouvons nous améliorer. »

Son coéquipier Bottas, à une seconde de plus du rythme à la 16e place, l’a dit sans ambages : « Je pense qu’il y a quelque chose de fondamentalement faux et nous devons trouver quoi. »

1:04 C’est maintenant au tour de Lewis Hamilton de prendre des mesures d’évitement alors que le conducteur de Mercedes s’est enfermé dans le virage 15, en utilisant la zone de dégagement. C’est maintenant au tour de Lewis Hamilton de prendre des mesures d’évitement alors que le conducteur de Mercedes s’est enfermé dans le virage 15, en utilisant la zone de dégagement.

Mercedes affronte un vendredi soir important

« Comprendre » cette lutte du premier jour est désormais l’objectif crucial de Mercedes avant les derniers essais à 10 heures du matin, samedi.

Espérant une performance plus compétitive cette semaine après un Monaco difficile, lorsqu’ils ont perdu le leadership des deux courses de championnat au profit de Red Bull, Mercedes avait néanmoins souligné que les rues de Bakou n’avaient probablement pas non plus de chances de tirer parti de leurs atouts.

Mais l’ampleur de la lutte de vendredi représentait toujours une surprise significative.

« Aujourd’hui était notre pire vendredi de loin », a concédé Andrew Shovlin, directeur technique de l’équipe en bord de piste.

« Notre plus gros problème semblait être le seul tour ; nous sommes loin de nos positions normales, il est donc clair que nous devons trouver quelque chose de très important là-bas.

« L’image à long terme n’était pas aussi mauvaise – un peu derrière Red Bull mais toujours dans le mix. Donc, beaucoup de travail du jour au lendemain ; nous prévoyons un programme complet d’analyse et de travail sur simulateur pour essayer de comprendre certains de ces problèmes mais nous avons clairement beaucoup à trouver. »

1:40 Anthony Davidson était au SkyPad pour comparer et contraster la Red Bull et la Mercedes dans le débat sur l’aileron arrière dans les limbes Anthony Davidson était au SkyPad pour comparer et contraster la Red Bull et la Mercedes dans le débat sur l’aileron arrière dans les limbes

Hamilton, qui devance Verstappen de quatre points au classement, a ajouté : « J’ai poussé, j’étais à la limite, mais la voiture est limitée. Il y a des domaines où je devrais être plus rapide mais il n’y a plus d’adhérence.

« Mais nous allons y travailler. Bien sûr, ce n’est pas facile de sortir du top 10 dans le rythme quand nous avons eu le rythme dans d’autres endroits. Je ne sais pas vraiment pourquoi nous sommes là où nous sommes. »

1:30 Valtteri Bottas dit que sa Mercedes manquait de rythme lors des deux premières séances d’essais et qu’ils ont beaucoup de travail à faire pour identifier le problème Valtteri Bottas dit que sa Mercedes manquait de rythme lors des deux premières séances d’essais et qu’ils ont beaucoup de travail à faire pour identifier le problème

Et Bottas d’ajouter : » On dirait que c’est l’adhérence globale… l’équilibre n’est pas si loin. OK, la voiture est un peu imprévisible, mais on a l’impression que nous manquons d’adhérence et que nous glissons.

« Je pense que ça va être une longue nuit ce soir. »