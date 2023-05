Lewis Hamilton dit que Mercedes a «avancé» avec des mises à niveau de voiture

Lewis Hamilton s’est dit « vraiment satisfait » du package de mises à niveau Mercedes qui a amélioré sa voiture et l’a aidé à terminer quatrième devant son coéquipier George Russell lors du Grand Prix de Monaco dimanche.

« Je suis vraiment content, nous avons avancé », a déclaré le septuple champion du monde.

« A l’approche de ce week-end, je ne savais pas où nous en serions donc prendre les quatrième et cinquième points est un bon point pour l’équipe – un grand merci à tout le monde à l’usine pour les améliorations apportées à notre voiture. »

Se référant aux conditions d’une course difficile dans des conditions changeantes, il a ajouté : « Nous l’avons gardé en un seul morceau, nous l’avons ramené à la maison. Nous avons battu les Ferrari et nous avons vraiment marqué de beaux points en équipe.

« Et maintenant nous allons à Barcelone qui est le meilleur circuit pour nous. C’était difficile à savoir ici – la voiture était raide, il y a beaucoup de bosses et c’est délicat, mais j’ai remarqué une partie particulière de la voiture qui était meilleure, mais je ne sais pas comment ce sera la semaine prochaine.

« Je suis presque sûr que ce sera un bien meilleur package. »

Expliquant ses commentaires à la radio sur les conditions dangereuses pendant la course, il a déclaré que la voiture était très nerveuse.

« Les pneus ne fonctionnaient pas, c’était comme courir sur la glace. Puis au bout d’un moment, les pneus ont commencé à fonctionner et c’était aussi bien, mais j’étais si près de partir et de m’écraser, d’avoir un gros shunt. C’était fou. »

Hamilton et Russell sont quatrième et cinquième du championnat des pilotes derrière les pilotes Red Bull Max Verstappen, qui a remporté la course de dimanche, et Sergio Perez, et Fernando Alonso d’Aston Martin, qui a terminé deuxième à Monaco.

Le champion en titre des Pilotes, Verstappen, a fait une belle escapade lorsque la course a commencé pour maintenir son avantage en pole position sur Alonso dans le premier virage du circuit urbain.

Mais alors que la course se développait et que les arrêts uniques prévus approchaient, une averse de pluie a frappé la piste pour renverser la rencontre, provoquant une rafale d’excursions hors piste, frôle les barrières et l’activité de la voie des stands.

Alonso s’est arrêté au stand alors qu’une partie seulement de la piste était humide et a d’abord pris des médiums, mais l’intensification des pluies l’a obligé à revenir pour les intermédiaires, ce que le reste du peloton a également grimpé.

Verstappen a ensuite survécu à un contact avec le mur avant de s’arrêter, a repris le rythme dans des conditions mitigées et a contrôlé la procédure jusqu’au drapeau à damier.

(Avec les contributions des agences)