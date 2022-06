Lewis Hamilton dit que le podium du Grand Prix du Canada lui a donné tellement d’espoir et de confiance

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton était ravi après son podium au GP du Canada

Lewis Hamilton a reçu un énorme regain de confiance après avoir surmonté un début de week-end difficile pour terminer troisième au Canada.

Le septuple champion du monde a laissé libre cours à sa frustration après la deuxième séance d’essais de vendredi alors que les difficultés de Mercedes revenaient à la surface, mais ont renversé la situation pour se qualifier quatrième le lendemain.

Hamilton a ensuite réussi à ramener sa voiture à la maison en troisième lors de la course de dimanche au Circuit Gilles Villeneuve pour seulement son deuxième podium de 2022 jusqu’à présent et son premier depuis la manche d’ouverture de l’année à Bahreïn et a fait une figure beaucoup plus heureuse par la suite qu’il n’en avait deux. jours plus tôt.

« Les femmes et les hommes de retour à l’usine travaillent dur week-end, week-end et c’est si difficile pour nous tous de travailler et de travailler et de ne pas toujours voir de progrès », a déclaré Hamilton.

« Cela a été une année tellement difficile pour moi personnellement en termes de voiture. Les qualifications ont été émouvantes pour moi et de retour au garage, nous nous sommes dit ‘wow, c’est magnifique pour nous’. »

« Ensuite, avoir une course solide me donne tellement d’espoir et de confiance pour l’avenir. »

La troisième place de Hamilton l’a suivi en terminant quatrième au tour précédent en Azerbaïdjan et le joueur de 37 ans remarque une augmentation progressive de la compréhension de l’équipe sur la façon de tirer le meilleur parti du W13 gênant.

Mais bien qu’il ait reçu un regain de confiance en temps opportun avant de courir à domicile au Grand Prix de Grande-Bretagne dans deux semaines, il a averti qu’il restait encore beaucoup à faire pour s’assurer que l’équipe puisse trouver ce point idéal dans la configuration. pour Silverstone.

« Il y a du potentiel dans cette voiture, mais elle a une très petite fenêtre de travail et si vous ne l’obtenez pas parfaitement, elle est partout et c’est vraiment difficile à traverser, mais l’équipe a fait un excellent travail ce week-end, « , a déclaré Hamilton.

« J’en ai eu un quatrième et un troisième maintenant, donc je suis vraiment reconnaissant et je sais que je peux faire plus, et je dois juste continuer à travailler. »

Hamilton a été suivi à domicile par son coéquipier George Russell en quatrième position, son compatriote britannique conservant son record d’être le seul pilote à avoir terminé dans le top cinq de chaque course jusqu’à présent cette année.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, était naturellement ravi de la performance de ses deux pilotes au Canada et pense que l’équipe a maintenant compris comment développer la voiture pour le reste de la saison.

« Ils étaient tous les deux très bons et ils étaient sur des configurations et des réglages d’aileron arrière différents », a déclaré Wolff. « Nous avons montré du rythme aujourd’hui.

« Pour aller de l’avant, nous avons juste besoin de développer la voiture dans une fenêtre différente de celle que nous avions. Nous l’avions très bas sur le sol et cela ne fonctionnait clairement pas. »

« Je pense que nous avons une orientation de développement. Nous n’avons pas réussi dans de nombreux domaines, mais nous sommes propriétaires du problème et nous devons le résoudre. »

Russell, quant à lui, a estimé que Mercedes était encore loin des favoris Red Bull et Ferrari, mais était satisfait de ses résultats et de ceux de l’équipe à Montréal.

« En fin de compte, notre rythme de course était plus proche de Ferrari et de Red Bull que ce que nous avons vu toute la saison, mais la performance inhérente n’est pas encore là », a déclaré Russell.

« Néanmoins, P4, ce sont de bons points pour l’équipe et c’est super d’être de retour sur le podium pour l’équipe. »