Lewis Hamilton dit que la relation avec George Russell “ne sera pas un problème” pour Mercedes en 2023

George Russell remporte son tout premier Grand Prix de Formule 1 en repoussant son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton pour s’imposer à Sao Paulo.

Lewis Hamilton se dit confiant que lui et son coéquipier George Russell seront en mesure de maintenir une relation de travail solide la saison prochaine, même si Mercedes est de retour dans la course au titre.

Russell, 24 ans, a impressionné lors de sa première saison avec Mercedes, remportant sa première victoire en Grand Prix – et la première de l’équipe de la saison 2022 – à Sao Paulo dimanche pour prendre 25 points d’avance sur le septuple champion du monde Hamilton au championnat du monde. avec juste la finale de la saison à Abu Dhabi restante.

Cependant, le fait que Mercedes ait rarement été en lice pour des victoires en course et ait passé une grande partie de la campagne à travailler pour combler l’écart avec les champions des constructeurs Red Bull, a assuré un manque de tension et l’évitement de situations litigieuses pour le directeur de l’équipe Toto Wolff. à traiter.

“Je suis beaucoup plus âgé et je suis avec l’équipe depuis si longtemps”, a déclaré Hamilton avant de terminer deuxième derrière Russell au Brésil.

“Donc, gérer tous les défis que nous rencontrons pour aller de l’avant, nous avons traversé tellement de choses que je ne pense pas que ce sera un problème.”

Hamilton a également déclaré que la première campagne de Russell avec l’équipe a été “impressionnante”, mais qu’il était “super facile” pour lui de se fondre dans le fait d’avoir longtemps fait partie de la configuration de Mercedes, même pendant ses trois saisons avec Williams.

A moins qu’il ne gagne à Abu Dhabi, Hamilton terminera une saison sans victoire pour la première fois de sa carrière en F1.

“J’ai vu ce qu’il a fait à Williams”, a déclaré Hamilton. “Je pense que naturellement, vous devez dire que c’est impressionnant ce qu’il a fait cette année, la régularité qu’il a eue, la façon dont il est arrivé et qui a juste démarré.

“Ce n’est pas comme s’il était arrivé dans une toute nouvelle équipe. Les deux années précédentes, il était assis juste derrière moi et regardait le travail que je faisais avec les ingénieurs, avec Ricky (qui), qui est maintenant son numéro un.

“Ça a été super facile de s’intégrer. Il utilise mon volant, et il doit évidemment faire les jours de test avant l’année, donc je pense qu’il s’est parfaitement intégré et il a été une force positive dans l’équipe.

“Il a aidé à maintenir l’équilibre dans l’équipe, en termes de relation de travail, je pense que c’est fort.”

Russell, qui a également remporté le Sprint à Interlagos samedi, reste convaincu qu’il a encore beaucoup de marge de progression.

L’ancien champion de F2 dit qu’il a passé les premières étapes de la saison 2022 à s’adapter à l’ampleur relative des opérations de Mercedes.

« À certains égards, je me suis senti un peu comme une recrue cette année parce que le niveau auquel cette équipe opère est un niveau que je n’ai jamais connu auparavant, et je parle de choses que je n’avais même jamais entendues. en F1 auparavant”, a déclaré Russell.

“Cela m’a pris du temps pour apprendre et comprendre comment tirer le meilleur parti de l’équipe, de la voiture.

“La capacité au sein de cette équipe est énorme et le potentiel est énorme, et apprendre à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour apporter plus de performances, c’est beaucoup plus que ce à quoi j’ai jamais été habitué et cela m’a pris un peu de temps. pendant que je me concentrais sur ça.”

S’exprimant après le doublé de son équipe à Sao Paulo, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a insisté sur le fait qu’il était heureux à l’idée d’avoir deux pilotes compétitifs en compétition pour des victoires, au lieu d’avoir un “chiot” dans l’équipe.

“Ils sont tous les deux des pilotes alpha et c’est bien”, a déclaré Wolff.

“Nous ne voulons pas d’un chiot dans la voiture. Nous gérons cela du mieux que nous pouvons.”

L’ancien champion de F1 Jenson Button pense qu’un respect mutuel a fait de Russell et Hamilton un couple idéal chez Mercedes.

“Je pense évidemment que Lewis ne veut pas que George le batte parce que Lewis veut gagner toutes les courses en tant que pilote de course”, a déclaré Button sur Any Driven lundi.

“Mais pour Lewis, cinq ans plus tôt, si George entrait dans l’équipe, nous verrions un Lewis Hamilton différent en termes d’opinions sur son coéquipier et d’opinions sur lui.

“Lewis est un personnage tellement complet maintenant en ce qui concerne la façon dont il fait la course. Il a eu tellement de succès dans le sport, et oui, il ne courra probablement pas pendant tant d’années, alors il pense probablement” ce gars est fondamentalement aussi bon comme c’est le cas pour les personnes dans la vingtaine en ce moment, je suis dans la fin de la trentaine et je suis toujours capable de le combattre ou de le battre ».

“Je pense que Lewis est très à l’aise avec lui-même, je pense que c’est un très bon duo de pilotes.

“Ils sont tous les deux très respectueux et c’est la première chose dont vous avez besoin, d’être respectueux et de dire la vérité en termes de configuration, d’être ouvert à vos opinions et c’est la seule façon pour eux de travailler ensemble et de construire comme une équipe.”