Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les pilotes de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, ont tous deux déclaré qu’il y avait des signes positifs lors des essais du vendredi après les récentes mises à niveau de la voiture.

Les pilotes de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, ont tous deux déclaré qu’il y avait des signes positifs lors des essais du vendredi après les récentes mises à niveau de la voiture.

Lewis Hamilton dit qu’il pouvait sentir les améliorations de la W14 améliorée de Mercedes lors des essais de vendredi au GP de Monaco, mais a admis que c’était « un peu dommage » de ne pas être plus près de l’avant.

Hamilton a été le troisième plus rapide lors de la séance d’essais d’ouverture avant de terminer sixième de la deuxième séance d’essais, bien que la W14 soit restée à une demi-seconde des temps de tête établis respectivement par Carlos Sainz et Max Verstappen à chaque séance.

Mercedes a lancé ses mises à jour tant attendues à Monte Carlo – avec de nouveaux pontons, un plancher et une suspension avant – et bien que Hamilton ait senti qu’il y avait des signes positifs, il ne sait pas si les Flèches d’Argent se battront pour la pole samedi lors de la séance de qualification cruciale de Monaco. .

« J’ai généralement passé une journée incroyable. J’ai vraiment aimé conduire aujourd’hui. Ce n’est pas l’endroit pour finalement tester une mise à niveau, mais la voiture se sentait généralement bien », a déclaré Hamilton.

« C’est un peu dommage que nous n’étions pas aussi proches que je l’aurais espéré à la fin de la séance, mais nous avons vraiment ressenti les améliorations et nous devons juste continuer à y travailler et voir si nous pouvons presser plus de jus dehors de la voiture.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 explique comment Mercedes a adapté sa voiture et l’impact potentiel de ses améliorations lors du Grand Prix de Monaco de ce week-end Ted Kravitz de Sky F1 explique comment Mercedes a adapté sa voiture et l’impact potentiel de ses améliorations lors du Grand Prix de Monaco de ce week-end

« Il y a [one area where seeing most improvement] et il est très clair où se situe le manque de performance pour moi et nous en parlerons donc lors du débriefing, nous réfléchirons ensemble et essaierons de comprendre comment nous pouvons le faire dans la limite de ce que nous avons et j’espère que cela nous donnera une plate-forme pour construire pour aller de l’avant.

« En P1, je pensais que nous avions peut-être l’air plutôt bien, mais nous avons toujours l’air plutôt bien en P1 pour une raison quelconque. [the second session] nous étions à près d’une demi-seconde et peut-être que cela aurait pu être trois dixièmes mais je ne pense pas que nous ayons une demi-seconde dans le sac. On verra, on y travaillera et on verra si on peut en tirer plus ce soir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson et David Croft de Sky F1 analysent une journée d’entraînement passionnante à Monaco où Max Verstappen de Red Bull a dominé les feuilles de temps Anthony Davidson et David Croft de Sky F1 analysent une journée d’entraînement passionnante à Monaco où Max Verstappen de Red Bull a dominé les feuilles de temps

Russell : Nous devons trouver le rythme des qualifications

George Russell a eu une journée plus difficile qu’Hamilton avec Mercedes comparant les configurations entre les voitures alors qu’ils cherchaient à trouver la bonne direction à suivre.

Russell n’était que 15e lors de la première séance, à 1,6 seconde du meilleur temps de Sainz, puis 12e lors de la deuxième séance, à sept dixièmes de la référence de Verstappen.

Le joueur de 25 ans estime qu’il y a une bonne performance de base dans le W14 mais envisage un autre samedi délicat dans les rues de Monte-Carlo.

« Les qualifications sont la partie la plus importante du week-end et c’est une partie du week-end où nous avons généralement du mal, nous faisons toujours mieux le dimanche », a déclaré Russell.

« Nous devons essayer de comprendre certaines choses du jour au lendemain. Il y a certainement des signes positifs à tirer de la session, certainement améliorés par rapport à FP1, ce n’est jamais facile ici.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Martin Brundle est en piste pour analyser comment les pilotes abordent la Nouvelle chicane du Circuit de Monaco Martin Brundle est en piste pour analyser comment les pilotes abordent la Nouvelle chicane du Circuit de Monaco

« Nous savons que les performances de base de la voiture sont bonnes et que nous surperformons normalement le dimanche et sous-performons le samedi, nous devons donc essayer de les inverser ce week-end. C’est une question de moments et parfois un peu ancré dans la voiture, donc Je ne m’attends pas à ce que demain soit une journée facile. Nous allons travailler dur et voir ce que nous pouvons faire.

« Nous espérons que nous sommes avec Aston et Ferrari – c’est là que nous visons, évidemment Red Bull est un peu dans une ligue à part en ce moment. Le milieu de terrain est serré et nous avons vu plusieurs fois cela année où une McLaren ou une Alpine ou même une Haas saute devant nous un samedi mais ils ne sont nulle part un dimanche.

« S’ils y parviennent ce samedi, ils seront probablement avec nous ce dimanche, nous devons donc travailler sur notre rythme de qualification pour cet événement et réévaluer la voiture globalement le week-end prochain. »

Shovlin : Pas de problème majeur

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que l’équipe n’avait pas subi de gros effets négatifs de leurs nouvelles pièces et qu’ils avaient déjà une longue liste de mises à jour supplémentaires à apporter à l’avenir.

« Nous n’avons pas vu de problèmes majeurs, ce qui est un début utile », a déclaré Shovlin à Sky Sports F1 après la séance d’ouverture.

« Nous ne faisons que jouer avec les paramètres de configuration normaux ici. Vous ne concevez pas une voiture pour Monaco, vous la concevez pour vos Silverstones et Barcelones, donc le défi est toujours de savoir comment prendre cette voiture conçue pour un autre circuit et obtenir pour contourner cette piste lente, cahoteuse, très serrée et sinueuse.

« Nous sommes vraiment dans la situation de regarder la voiture que nous avons amenée ici et de penser » oh, nous aurions fait cela différemment si nous l’avions fait à nouveau « . Si vous commencez avec une feuille blanche, il est beaucoup plus facile d’optimiser que si vous êtes à mi-chemin de votre développement et que vous devez faire un changement assez important.

« Le point positif, c’est que nous avons une longue liste de choses que nous aimerions faire et dont nous savons qu’elles apporteront de la performance, mais c’était un travail vraiment impressionnant pour ce qui est maintenant la sixième course. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Carlos Sainz frappe la barrière intérieure de la chicane de la piscine pour s’écraser et provoquer un drapeau rouge dans FP2 Carlos Sainz frappe la barrière intérieure de la chicane de la piscine pour s’écraser et provoquer un drapeau rouge dans FP2

Ted : les mises à niveau de Mercedes sont un « compromis »

Analyse du journaliste de la voie des stands Sky Sports F1 Ted Kravitz…

« Ma réaction immédiate est que c’est un compromis – ce n’est ni une Red Bull ni une Aston Martin, ni magique ni moldue.

« Le plus grand changement doit être tout d’abord les pontons. Le changement le plus visuel concerne les pontons. Les « pas de pontons » ne sont plus, les pontons minces ont disparu. Au lieu de cela, nous avons ces gros pontons mais la voiture est quelque peu compromis par le fait qu’ils doivent conserver leur structure d’impact latéral.Alors que sur le Red Bull, il est intégré dans les pontons, il doit rester sur la Mercedes parce que c’est là qu’ils l’avaient avec les « pas de pods ».

« Nous avons donc les pontons qui sortent, ce qui a nécessité un changement assez important dans la disposition des radiateurs à l’intérieur. Et dans la soufflerie, cela a apporté des performances, ces nouveaux pontons, même s’ils dépassent plus que les anciens, ont apporté des performances.

« Mais les pontons ne sont pas là où se trouvent les performances. Les performances viennent du sol, le sol est nouveau et c’est là que l’appui est généré. Et pour aider à garder le sol dans l’attitude parfaite, ils ont redessiné la suspension avant avec une sorte du triangle supérieur supérieur et du triangle arrière inférieur inspirés de Red Bull pour donner certaines des propriétés anti-plongée que nous avons vues si bien fonctionner sur le RB19. »

Lewis Hamilton conduit la W14 améliorée à Monaco

Brundle: W14 a une touche de Frankenstein à ce sujet

Martin Brundle de Sky Sports F1 évalue le W14 amélioré de Mercedes…

« Ce qui me préoccupe, c’est qu’il s’agit d’un concept complet autour duquel une voiture est construite. Cette voiture ne va pas gagner trop de défilés de beauté – elle a une touche de Frankenstein à ce sujet. Mais s’ils franchissent la ligne en premier, ils sont tous beaux.

« L’équipe dit que cela leur permettra d’avoir un nouveau point de référence et d’avancer à partir de là au lieu d’être à mi-chemin d’une échelle qui semble ne mener nulle part comme nous l’avons vu en 2022 et jusqu’à présent en 2023. Ils construisent une autre échelle qui pourraient leur permettre de grimper plus haut.

« Ils ont eu une chance pendant l’hiver (de changer de concept). Ils ne voulaient pas abandonner ce concept (zéro-pod) mais finalement, ils ont dû accepter qu’il a limité les avantages de la conception du zéro-pod par rapport à à tous les autres. Ils auraient probablement dû le faire à la fin de la saison.

« Je ne pense pas que nous le saurons avant d’arriver à Barcelone la semaine prochaine, qui est le circuit le plus difficile au monde pour un châssis et son aérodynamisme, nous saurons là où en est Mercedes. Ils ne disent pas vraiment nous avons réglé cela – ils disent qu’ils sont allés à un endroit différent et nous pensons que c’est un meilleur endroit pour commencer pour gagner de la vitesse et rattraper Red Bull. »

La saison de Formule 1 se poursuit avec le GP de Monaco ce week-end. Regardez les qualifications à 15 h le samedi avec les lumières éteintes à 14 h le dimanche. Obtenez Sky Sports