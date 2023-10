Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell décrit l’embouteillage dans la voie des stands comme un « gâchis complet » tandis que Lewis Hamilton pense qu’il « ira bien » après avoir échoué à ralentir sous le jaune Q1

Lewis Hamilton a décrit la voiture de Mercedes comme étant “un peu un cauchemar à piloter” au GP de Mexico, les espoirs de répéter leur forme impressionnante de la semaine dernière aux États-Unis ne se concrétisant pas jusqu’à présent.

Hamilton et Russell se sont qualifiés respectivement sixième et huitième pour la course de dimanche au cours d’une heure de qualification très compétitive et imprévisible au Mexique, qui a vu Ferrari verrouiller inopinément la première ligne.

Hamilton a déclaré que son W14 se sentait mieux que ce n’était le cas vendredi, lorsqu’il l’a décrit comme étant “nuit et jour” différent du Circuit des Amériques le week-end dernier où il s’est battu pour la victoire avant d’être disqualifié pour des raisons techniques, mais que sa manipulation restait imprévisible.

“J’ai eu du mal tout le week-end avec cette voiture. La voiture a été un peu un cauchemar à conduire. Elle n’aime tout simplement pas cette piste”, a déclaré Hamilton. Sky Sports F1.

“Nous avons fait de bons changements avant les qualifications. J’étais beaucoup plus satisfait de la voiture. J’aurais aimé que nous l’ayons fait le matin.”

“La Q1 et la Q2 ne s’annonçaient pas trop mal. La Q2, le deuxième tour était génial mais la voiture est juste vraiment au top – parfois ça marche, parfois non et je n’ai tout simplement pas pu en extraire beaucoup plus dans le fin

“Dans un monde parfait, j’aurais pu être cinquième, mais c’est tout.”

Malgré les défis, le dernier tour de Hamilton en Q3, qui l’a vu dépasser Russell pour se qualifier en tant que Mercedes de tête, n’était en fait qu’à 0,288 seconde du poleman surprise Charles Leclerc dans la Ferrari.

De nombreux week-ends, ce type de déficit se traduisait encore confortablement par une place parmi les quatre premiers sur la grille, mais ici, Mercedes a été surqualifiée par trois équipes – Ferrari, Red Bull et, peut-être la plus grande surprise de la séance, AlphaTauri grâce à une superbe performance de Daniel Ricciardo, quatrième plus rapide.

Parler à Ciel F1 Après que Ferrari soit passée sixième et neuvième en Q2, puis première et deuxième en Q3, le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré : “Ce que vous voyez, c’est que les marges sont si fines. Les Ferrari sont sorties de nulle part.”

“Il s’agit de réussir les tours de sortie. Deux ou trois secondes plus lentement ou plus vite et tout à coup, vous obtenez un temps au tour décent.

“C’est presque incalculable. Les pneus sont si fragiles et ceux qui amènent ça au but sont tout simplement rapides.

“Les Ferrari ont sauté massivement de la Q2 à la Q3. Toutes deux ont réalisé un secteur fantastique parce qu’elles ont réussi les bons tours.”

“Nous étions peut-être un peu trop lents, un peu froids et c’est pour cela que les temps ne se sont pas concrétisés. Mais nous parlons de belles marges, ce sont deux dixièmes.”

Mercedes peut-elle être plus compétitive lors de la course de dimanche pour revenir sur la queue de Ferrari ?

Les anciens champions sont dans une bataille serrée avec Ferrari pour la deuxième place du Championnat des Constructeurs de cette année et détiennent un avantage de 22 points sur eux avant la journée de course au Mexique.

Le lock-out de la Scuderia en première ligne leur donne certainement une grande chance de combler ce déficit, même si la voiture de Mercedes a souvent été plus rapide en course cette saison grâce à une gestion supérieure des pneus.

“Le rythme de course était vraiment fort – je pense que nous étions parmi les plus rapides”, a déclaré Russell en réfléchissant aux performances de la W14 sur de longues périodes avec plus de carburant au cours des trois séances d’essais qui ont eu lieu avant les qualifications.

“Mais nous disions que notre tour unique était également l’un des plus rapides après la FP3, et c’était vraiment le cas. Cela nous a totalement échappé lors des qualifications.”

“Donc ça va être difficile. C’est une piste très difficile à dépasser ici. Les freins vont surchauffer, les moteurs vont surchauffer. L’après-midi va être long je pense, mais nous ferons de notre mieux pour essayez de battre ces Ferrari.

Hamilton a concédé : “Ça va être un véritable défi avec cette voiture.

“Nous surchauffons. Les freins surchauffent. Cela va être très dur pour nous de nous battre, c’est sûr. Je ne sais pas quel genre de course nous allons avoir mais ce sera sur le fil du couteau.”

