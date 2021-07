Lewis Hamilton a félicité la grille unie de la Formule 1 pour avoir condamné les abus racistes qu’il a subis

Lewis Hamilton a déclaré « pour la première fois dans ce sport, je n’étais pas seul » après avoir félicité la grille unie de la Formule 1 pour avoir condamné les abus racistes en ligne qu’il a subis après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Hamilton a été pris pour cible après sa chute dans le premier tour avec Max Verstappen à Silverstone plus tôt ce mois-ci.

La F1, son organe directeur, la FIA, et l’équipe Mercedes de Hamilton ont rapidement publié une déclaration commune dénonçant les abus.

L’équipe Red Bull de Verstappen a également critiqué les attaques, tandis que des personnalités du sport – dont le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner et les pilotes britanniques Lando Norris et George Russell – ont également publié des messages de soutien à Hamilton.

Hamilton, le seul pilote noir de F1, a été pris pour cible par des racistes lors d’un test de pré-saison à Barcelone il y a 13 ans, mais a déclaré que le sport n’avait pris aucune mesure.

1:29 La journaliste sportive Anita Abayomi et le diffuseur Ade Oladipo discutent des abus racistes visant Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux après sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne La journaliste sportive Anita Abayomi et le diffuseur Ade Oladipo discutent des abus racistes visant Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux après sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne

Cependant, s’exprimant avant le GP de Hongrie de ce week-end – la dernière manche avant les vacances d’été – le pilote de 36 ans a déclaré : « C’était incroyable de voir le soutien de mon équipe et de certains des pilotes.

« J’ai senti pour la première fois que je n’étais pas seul dans le sport. Pour toutes les autres années où j’ai couru, personne n’aurait jamais rien dit. Quand c’est arrivé avant, personne n’a rien dit. Donc c’était vraiment incroyable de voir les mesures qui ont été prises.

« Il n’y a pas de place pour ce genre d’abus, mais si je dois en être le destinataire dans cette industrie pour que les gens en prennent conscience, alors cela fait partie de mon parcours. »

Hamilton a été une voix de premier plan dans la lutte contre le racisme et a appelé à une action concrète pour créer une société plus diversifiée et inclusive.

Hamilton : je ne mets aucune énergie dans le défi Red Bull

3:41 Lewis Hamilton dit qu’il n’est pas concerné par la contestation par Red Bull de sa pénalité à Silverstone et qu’il ne changera pas son style de conduite en conséquence Lewis Hamilton dit qu’il n’est pas concerné par la contestation par Red Bull de sa pénalité à Silverstone et qu’il ne changera pas son style de conduite en conséquence

Hamilton dit qu’il n’est pas concerné par la contestation par Red Bull de sa pénalité à Silverstone et qu’il ne changera pas son style de pilotage en conséquence.

« Je n’y mets pas vraiment d’énergie », a-t-il déclaré Sports aériens. « Ces dernières semaines, même la préparation du GP de Grande-Bretagne, avec la libération de la Hamilton Commission et de la fondation caritative Mission 44, c’est là que va mon énergie.

« Je suis tellement reconnaissant d’être dans ce sport depuis très, très longtemps et d’expérimenter beaucoup de choses différentes, mais avoir la chance de changer les choses et d’avoir un réel impact pour l’avenir, c’est la chose la plus excitante pour moi.

« J’aime ce que je fais, je ne donne tout simplement pas d’air. Je fais de la course depuis longtemps, j’ai fait face à des commissaires, des bonnes et des mauvaises décisions toute ma vie. Il n’y a rien que vous puissiez me lancer que je n’ont pas été confrontés auparavant – nous nous en occupons.

« Je vais continuer à courir comme je cours, continuer à me battre comme je l’ai fait, ça m’a amené à ce point. »

La haine ne gagnera pas

0:39 Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne

Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.skysports.com/againstonlinehate

Si vous voyez une réponse à Sports aériens messages et/ou contenus contenant une expression de haine fondée sur la race, le sexe, la couleur, le genre, la nationalité, l’origine ethnique, le handicap, la religion, la sexualité, l’âge ou la classe, veuillez copier l’URL du message haineux et capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.