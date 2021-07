Lewis Hamilton devance Max Verstappen lors des qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne et sera en tête du peloton pour le premier sprint de F1

Le champion du monde Lewis Hamilton a devancé son rival pour le titre Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne vendredi pour prendre la première place sur la grille pour la toute première course de sprint du sport.

Hamilton a réussi un temps de 1 min 6 134 sec dans sa Mercedes pour battre Verstappen de Red Bull, le leader du championnat, avec Valtteri Bottas dans la deuxième Mercedes troisième plus rapide.

La course inaugurale de sprint de samedi, la première des trois cette saison, s’étendra sur plus de 100 km et décidera des positions de départ pour l’événement principal de dimanche.

Plus à venir…

