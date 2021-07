Lewis Hamilton a fustigé les abus racistes « inacceptables » et « dégoûtants » visant les footballeurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka sur les réseaux sociaux, soulignant la nécessité d’une « société qui n’exige pas que les joueurs noirs prouvent leur valeur uniquement à travers la victoire. »

Les espoirs de l’Angleterre de mettre fin à leurs 55 ans d’attente pour un trophée majeur ont été anéantis dimanche soir après avoir perdu aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020, Rashford, Sancho et Saka ayant raté leurs tirs au but.

Après le match, les trois joueurs ont été ciblés avec un langage raciste et des emojis sur leurs comptes de réseaux sociaux – les abus condamnés par la FA, le manager Gareth Southgate et le Premier ministre Boris Johnson.

Et dans une série de publications passionnées sur Instagram, le septuple champion du monde de Formule 1 Hamilton a également exprimé son soutien aux trois joueurs et sa colère face à ce que ses compatriotes ont subi après le match.

« Les abus raciaux sur les réseaux sociaux envers nos joueurs après le match d’hier sont inacceptables », a déclaré Hamilton.

« Ce genre d’ignorance doit être arrêté. La tolérance et le respect des joueurs de couleur ne devraient pas être conditionnels. Notre humanité ne devrait pas être conditionnelle. »

Dans une légende plus longue, Hamilton – l’un des athlètes noirs les plus influents et les plus performants du sport – a ensuite expliqué pourquoi un raté se sentirait comme un « double échec » pour une minorité représentant leur pays alors qu’il détaillait « l’expérience en couches » et le besoin d’acceptation en société.

« Tant de choses me traversaient l’esprit alors que j’ai regardé les derniers instants du match hier soir », a déclaré Hamilton.

« D’un côté, j’étais tellement fier du chemin parcouru… d’être en finale et avec une équipe aussi diversifiée est une énorme réussite dont nous devrions tous être fiers, mais alors que les joueurs se sont intensifiés pour tirer les penaltys, préoccupé.

« La pression de livrer est ressentie par tous les sportifs, mais lorsque vous êtes une minorité représentant votre pays, il s’agit d’une expérience à plusieurs niveaux. Le succès ressemblerait à une double victoire, mais un échec ressemble à un double échec lorsqu’il est aggravé par des abus racistes.

« Je voulais tellement cette victoire comme vous tous, mais pour moi, c’était pour bien plus que gagner les euros, c’était une image beaucoup plus grande.

« Cependant, le comportement dégoûtant de quelques-uns montre combien de travail reste à faire.

« J’espère que cela ouvre une conversation sur l’acceptation. Nous devons travailler pour une société qui n’exige pas des joueurs noirs qu’ils prouvent leur valeur ou leur place dans la société uniquement par la victoire.

« En fin de compte, tous les membres de l’équipe d’Angleterre devraient être si fiers de leur exploit et de la façon dont ils nous ont représentés. »

1:25 Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que les abus racistes dirigés contre certains de ses joueurs après la défaite d’hier soir étaient impardonnables et « pas ce que nous défendons ». Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré que les abus racistes dirigés contre certains de ses joueurs après la défaite d’hier soir étaient impardonnables et « pas ce que nous défendons ».

Southgate a qualifié les abus d' »impardonnables » tandis que Boris Johnson a déclaré: « Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes. » La police métropolitaine a également condamné les abus « inacceptables », ajoutant qu’elle enquêterait sur les publications « offensantes et racistes » sur les réseaux sociaux.

Et Hamilton a ajouté : « Veuillez appeler ceux que vous voyez publier de la haine en ligne. Mettez-les au défi de voir l’humanité en chacun, quelle que soit sa couleur.

« Super fier du chemin parcouru par l’équipe d’Angleterre. Super fier de Bukayo Saka, Jadon Sancho, Marcus Rashford et de toute l’équipe. »

Hamilton s’est fait entendre et s’est prononcé contre le racisme ces dernières années et va bientôt lancer les premières conclusions de sa Commission Hamilton – créée dans le but d’améliorer la représentation des Noirs dans le sport automobile.

Il compte actuellement 32 points de retard sur Max Verstappen au championnat 2021, avant le GP de Grande-Bretagne de ce week-end à Silverstone.

