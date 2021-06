Lewis Hamilton défend Naomi Osaka après la saga de Roland-Garros

« Aujourd’hui est un bon jour pour vérifier et demander à vos amis et à vos proches comment ils vont et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls.

Ossaka a reçu le soutien de son pays le Japon, de ses sponsors, de personnalités sportives et tennis fans depuis qu’elle a annoncé sa décision.

Les quatre tournois du Grand Chelem ont publié mardi une déclaration félicitant Ossaka pour partager son expérience et a promis d’améliorer les choses pour les joueurs.

Cette décision est intervenue un jour après qu’Osaka, une femme de 23 ans née au Japon et ayant déménagé avec sa famille aux États-Unis à l’âge de 3 ans, ait été condamnée à une amende de 15 000 $ pour avoir manqué la conférence de presse d’après-match après sa victoire au premier tour à Roland-Garros . Elle a également été menacée par les quatre tournois du Grand Chelem d’une possible sanction supplémentaire, y compris la disqualification ou la suspension, si elle poursuivait son intention – qu’Osaka a révélée la semaine dernière sur Twitter – de « ne pas faire de presse pendant Roland Garros ».

Elle a présenté l’affaire comme un problème de santé mentale, affirmant que cela peut créer un doute de soi d’avoir à répondre à des questions après une perte.

« D’abord et avant tout, nous sommes désolés et tristes pour Naomi Osaka. Le résultat du retrait de Naomi de Roland-Garros est malheureux », a déclaré lundi le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton.

« Nous lui souhaitons le meilleur et le plus rapide rétablissement possible. Et nous sommes impatients d’avoir Naomi dans notre tournoi l’année prochaine.

Moretton a déclaré que les quatre tournois majeurs et les tournées de tennis professionnel « restent très attachés au bien-être de tous les athlètes et à l’amélioration continue de chaque aspect de l’expérience des joueurs dans notre tournoi, y compris avec les médias, comme nous l’avons toujours fait ».

