Lewis Hamilton déchaîne une tirade classée X dans sa propre équipe après un accident de F1 (VIDEO)

L’as de F1 Hamilton était furieux après qu’une erreur d’équipe lui ait coûté une place sur le podium au Grand Prix des Pays-Bas

La star de la F1, Lewis Hamilton, s’est déchaînée avec une diatribe classée X contre son équipe Mercedes après avoir affirmé qu’une erreur tactique qu’ils avaient commise lui avait coûté une place sur le podium lors du Grand Prix de dimanche aux Pays-Bas.

Hamilton, qui est à égalité avec Michael Schumacher pour le plus grand nombre de titres mondiaux de Formule 1 à 7 ans, reste à la poursuite d’un huitième championnat record mais se retrouve languissant à la sixième place du classement des pilotes, à quelque 152 points du leader en fuite Max Verstappen de Red Taureau.

Le Britannique – qui n’a pas encore remporté de course cette saison – a clairement exprimé sa frustration envers ses collègues dans une transmission radio qui a été capturée à la télévision à la suite de ce qui semble avoir été un incident de planification de jeu de la part des patrons de Mercedes.

La rancoeur peut être attribuée à la décision de laisser Hamilton rouler sur des pneus moyens à 15 tours de la ligne d’arrivée alors que la majorité de ses rivaux étaient passés aux softs pendant un sort alors que la voiture de sécurité était en piste à la suite d’un incident impliquant Valtteri. Bottas.

Les pneus plus lents d’Hamilton ont joué un rôle important dans sa perte de la première position et sa chute à la quatrième place à la fin de la course.

Pour aggraver les choses, le coéquipier de Hamilton, George Russell, a demandé à être mis sur des pneus tendres et a dépassé son coéquipier au 64e tour. Charles Leclerc de Ferrari a fait de même un tour plus tard. Russell a terminé la course à la deuxième place.

Un Hamilton furieux a été entendu habiller son équipe Mercedes, disant à la radio de l’équipe: «Je ne peux pas croire que tu m’aies baisé. Je ne peux pas te dire à quel point je suis p***é.”

Cependant, il semble que Hamilton n’ait pas demandé que ses pneus soient remplacés par des pneus souples pendant la pause de la voiture de sécurité dans la procédure.

Quant à Verstappen, la victoire lui donne une avance de 109 points sur Leclerc avec sept courses restantes au calendrier et un maximum de 191 points à gagner.

“J’espérais vraiment que nous allions faire un doublé en équipe», a déclaré Hamilton par la suite. “Surtout après une telle… nous avons eu une année de hauts et de bas, pas une bonne année. Nous n’avons pas eu de victoire depuis le Brésil.

“Donc, c’est enfin à notre portée, mais bien sûr, la voiture de sécurité n’a pas vraiment aidé. J’étais juste au bord du point de rupture avec les émotions. Toutes mes excuses à l’équipe. Je ne me souviens même pas de ce que j’ai dit. Je l’ai juste perdu pendant une seconde – mais je pense qu’ils savent que c’est tellement de passion.

“Je veux le voir comme un verre à moitié plein.”

Russell, cependant, a rendu hommage à son coéquipier par la suite.

« Nous nous rapprochons“, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. “Un grand merci à l’équipe d’avoir continué à pousser et aux fans d’avoir créé une méga ambiance. Hommage à [Lewis Hamilton] pour la performance de ce week-end aussi – tu méritais d’être sur le podium aujourd’hui. Nous aurons ce W bientôt… »

Le journaliste de F1 Jeff Gluck, cependant, a déclaré que Hamilton avait raison d’être lésé.

“Lewis Hamilton a parfaitement le droit d’être énervé contre Mercedes,” il a écrit. “Si l’équipe voulait gagner, de toute façon. Certes, la décision était bonne pour Russell, mais pas pour l’équipe dans son ensemble. Résulté en un Max facile [win].”

Une autre journaliste, Sophie Barley, a convenu : «Lewis Hamilton est le plus grand joueur d’équipe que vous puissiez rencontrer. Toujours se plier en quatre pour Mercedes. L’équipe voulait clairement qu’ils soient tous les deux sur les mêmes pneus – Lewis a écouté pendant que George allait à l’encontre de cela et s’en est pris à son coéquipier.