Lewis Hamilton de Mercedes veut battre Ferrari pour les primes du personnel d’usine

Le septuple champion Lewis Hamilton a déclaré vendredi qu’il voulait aider Mercedes à battre Ferrari et s’assurer que le personnel d’usine de son équipe gagne des primes vitales pour faire face à la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne.

Le Britannique de 37 ans, coéquipier et compatriote de Mercedes, George Russell compte 40 points de retard sur Ferrari avant le Grand Prix de Sao Paulo de ce week-end, l’avant-dernière course de la saison.

Il a dit que ce serait “incroyable” si Mercedes réussissait à combler ce déficit pour prendre la deuxième place dans la course au titre par équipes derrière les champions Red Bull.

“Je sais à quel point c’est important pour l’équipe et pour tout le monde à l’usine en termes de bonus”, a déclaré Hamilton. “Surtout à une époque où les prix de l’énergie ont explosé alors que le coût de la vie au Royaume-Uni a explosé.

“Donc je sais, parce qu’on me le dit et je peux voir à quel point c’est important et percutant pour eux, et aussi à quel point nous avons creusé profondément pour rattraper notre retard.”

Il a ajouté que si Mercedes réussissait à prendre la deuxième place devant Ferrari, ce serait non seulement un exploit exceptionnel après l’excellent début de saison gagnant de Ferrari, mais aussi un signal très positif pour 2023.

“Je sais que ce serait une sensation incroyable si nous le pouvions”, a-t-il déclaré à Motorsport.com. “Si vous regardez ensuite d’être réaliste, Ferrari a eu une voiture incroyable la plupart de l’année.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé le week-end dernier, mais ils seront probablement de retour à l’avant ce week-end, mais qui sait ? Donc, ce n’est pas facile de les battre, mais si nous le faisions, je pense que ce serait un retour assez incroyable et ce récit – cela les envoie dans l’hiver en sachant que nous sommes sérieux.

Hamilton a également déclaré vendredi que il a estimé qu’Interlagos offrait à Mercedes une meilleure opportunité de battre Ferrari que la course finale à Abu Dhabi, où le circuit comporte des lignes droites beaucoup plus longues favorisant les voitures avec une puissance supérieure.

Il a également tenu à faire l’éloge vendredi de son rival et Max Verstappen, double champion de Red Bull, pour avoir “fait un travail incroyable” cette année, puisqu’il a remporté 14 des 20 courses avec deux restantes.

“Je pense qu’il a fait un travail incroyable, il a tout fait il devait faire », a-t-il déclaré aux journalistes. “L’équipe lui a fourni une voiture incroyable et il a livré à peu près tous les week-ends. Il peut être fier du travail qu’il a accompli.”

