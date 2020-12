Lewis Hamilton a annoncé qu’il avait été testé positif au coronavirus.

Le mardi 1er décembre, le septuple champion du monde de Formule 1 Instagram pour partager l’actualité de la santé avec ses 21,1 millions d’abonnés.

« Salut les gars. Je suis désolée de ne pas courir ce week-end », a écrit la star du sport de 35 ans. « Depuis que nous avons commencé la saison en juin, mon équipe et moi avons pris toutes les précautions possibles et avons suivi les règlements partout où nous sommes allés afin de rester en sécurité. »

Lewis, qui ne pourra pas participer au Grand Prix de Sakir ce week-end, a poursuivi: « Malheureusement, même si j’ai renvoyé trois résultats négatifs la semaine dernière, je me suis réveillé hier matin avec des symptômes légers et j’ai demandé un autre test qui est revenu positif. . Je suis immédiatement allé dans l’isolement pendant dix jours. Je suis vidé de ne pas pouvoir courir le week-end mais ma priorité est de suivre les protocoles et les conseils pour protéger les autres. «