Lewis Hamilton “croit vraiment” que Mercedes peut gagner cette année alors qu’il vise les progrès du GP d’Autriche

Lewis Hamilton dit qu’il “croit vraiment” que Mercedes peut gagner une course cette saison – et n’exclut pas une surprise lors du GP d’Autriche de ce week-end.

Mercedes, un lointain troisième du championnat, a lutté pour la forme jusqu’à présent cette saison, mais a connu son week-end le plus compétitif de 2022 au GP de Grande-Bretagne, où Hamilton a frôlé sa première victoire.

Alors que Hamilton a finalement dû se contenter d’un podium, le rythme semble avoir complètement changé l’état d’esprit du septuple champion du monde.

Hamilton, s’adressant aux médias avant le GP d’Autriche – qui est tous en direct sur Sky Sports F1 ce week-end – a admis qu’il “n’était certainement pas sûr que nous obtiendrions une victoire dans cette voiture”, mais il est maintenant plus positif quant aux chances de son équipe.

“Ce n’est certainement pas la façon dont nous aimons penser, mais j’avais l’impression, bon sang, qu’il y a un long, long chemin à parcourir pour rattraper tout le monde en sachant les progrès que chacun fait”, a déclaré Hamilton. “Mais certainement extrêmement encourageant.

“Pendant très, très longtemps, nous faisions des changements et ne le voyions pas faire ce qu’il disait qu’il allait faire et améliorer la voiture.

“C’était une bonne étape à Barcelone, mais ensuite nous avons eu plusieurs courses difficiles à suivre. Ensuite, nous avons juste eu ces deux dernières courses qui étaient assez fortes et cela nous a vraiment encouragés à avancer dans la bonne direction et qu’il y a vraiment est potentiel dans la voiture.

“Avec un peu plus de recherche et un peu plus de travail acharné, j’espère que nous pourrons nous rapprocher d’une chance de gagner une course.

“Donc, je crois vraiment que nous pouvons gagner une course cette année.”

Hamilton tente d’étendre un record de F1 pour avoir remporté une course à chaque saison, ce qu’il fait depuis 2007.

Il a poursuivi en disant qu’il y avait “certainement un potentiel” pour gagner à Silverstone, mais les performances actuelles de Mercedes ne sont “pas exactement au même niveau que les deux équipes devant”, Red Bull et Ferrari.

“Nous avions besoin de tout pour nous aligner”, a-t-il admis.

Même au cours de leurs saisons dominantes, Mercedes a trouvé la tâche difficile au Red Bull Ring autrichien, où la 11e manche de la saison a lieu ce week-end – avec une course Sprint supplémentaire samedi.

Mercedes n’a remporté qu’une seule des cinq dernières courses sur le circuit Red Bull.

“En venant ici, nous avons toujours eu du mal en Autriche”, a ajouté Hamilton. “Donc ça va être difficile de gagner ici en connaissant la combinaison des virages. Mais pas impossible.

“J’espère que nous serons agréablement surpris [on Friday] – mais je peux me tromper. Je le découvrirai, mais je garde espoir et la meilleure chose à faire est d’arriver plein d’espoir et positif et de naviguer à partir de là.”

Calendrier en direct du GP d’Autriche de Sky Sports F1

Vendredi

8h55 : Entraînement F3

10h05 : Entraînement F2

12h : GP d’Autriche Practice One (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h30 : préparation des qualifications du GP d’Autriche

16h : Qualifications du GP d’Autriche

17h45 : Carnet de qualification de Ted

Samedi

9h30 : Sprint F3

11h00 : deuxième entraînement du GP d’Autriche (la session commence à 11h30)

14h30 : Préparation du sprint du GP d’Autriche

15h30 : GP d’Autriche Sprint

16h50 : Sprint F2

Dimanche

7h30 : F3 Feature Race

9h00 : F2 Feature Race

00h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP d’Autriche

14h : Grand Prix d’Autriche

16h : Drapeau à damiers : Réaction du GP d’Autriche

17h : Carnet de notes de Ted

La F1 2022 se rend en Autriche ce week-end et le Sprint est de retour ! Rejoignez Sky Sports F1 pour une couverture étendue, avec le Sprint commençant à 15h30 le samedi et la course à 14h le dimanche.