Lewis Hamilton craint que le mouvement de foule du Grand Prix de Grande-Bretagne ne soit prématuré

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a déclaré jeudi que la Formule 1 pourrait aller trop vite avec la décision d’autoriser une foule nombreuse à son Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain. Le sport a annoncé plus tôt que des centaines de milliers de fans pourraient assister au grand prix du 16 au 18 juillet à Silverstone, avec quelque 140 000 en course dimanche. Ce serait la plus grande foule lors d’un événement sportif depuis que la pandémie de COVID-19 a déclenché un verrouillage national en mars de l’année dernière.

La dernière course pré-pandémique organisée sur le circuit avec des spectateurs en 2019 a vu une fréquentation de trois jours de 351 000 et 141 000 dimanche. Le circuit a accueilli deux courses l’an dernier, toutes deux sans foule.

« Je suis un peu divisé », a déclaré le pilote Mercedes Hamilton aux journalistes avant le Grand Prix de Styrie sur le Red Bull ring d’Autriche.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de voir les gens et la foule britannique, car c’est la meilleure foule de toute l’année.

« Évidemment, je regarde les informations, donc j’entends parler de cas qui augmentent massivement au Royaume-Uni et donc de ce côté-là, je m’inquiète pour les gens, naturellement. »

Hamilton a déclaré qu’il ne voulait pas transformer l’annonce en négatif mais « cela me semble un peu prématuré ».

Informé que toutes les personnes présentes devraient être vaccinées ou testées négatives pour le virus, Hamilton, qui est franc sur les questions sociales, a déclaré que c’était une bonne chose mais que cela ne changeait pas son opinion.

« J’aime pécher par excès de prudence et construire lentement plutôt qu’à plein régime et utiliser nos fans britanniques comme test », a-t-il déclaré.

Les autres pilotes britanniques Lando Norris de McLaren et George Russell de Williams se sont montrés plus enthousiastes.

« Je suis très, très heureux. En fait, ravi », a déclaré Norris. « Ça nous a beaucoup manqué l’an dernier. Ça a été agréable d’avoir de plus en plus de succès cette saison déjà ici et là.

« Juste pour les avoir tous de retour et se sentir à nouveau plus normal est quelque chose pour lequel je suis très excité. »

Quelque 15 000 sont attendus pour le Grand Prix de Styrie dimanche, et beaucoup d’autres seront autorisés lors du Grand Prix d’Autriche le week-end suivant sur le même circuit. 15 000 ont également assisté au Grand Prix de France le week-end dernier.

« C’est une nouvelle fantastique que Silverstone soit un événement à pleine capacité », a déclaré Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1.

« Ce sera un week-end incroyable avec des centaines de milliers de fans qui seront là pour voir notre tout premier événement Sprint le samedi et l’événement principal le dimanche. »

Le grand prix sera le premier à essayer un nouveau format, avec des qualifications vendredi puis une course de sprint samedi pour déterminer la grille de la course de dimanche.

Des points seront également attribués aux trois premiers samedi.

Silverstone, un GP à domicile pour la majorité des équipes, a été inclus avec le tennis de Wimbledon, l’Open de golf et les demi-finales et finales de l’Euro 2020 à Wembley, dans le programme Event Research du gouvernement britannique.

« C’est quelque chose sur lequel nous travaillons tous depuis des mois et j’ai hâte d’accueillir une foule à pleine capacité à Silverstone en juillet », a déclaré le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle.

«Beaucoup de nos fans ont reconduit leurs billets à partir de 2020, mais ils sont désormais bien placés pour profiter de ce qui sera certainement l’un des moments forts de l’été.

