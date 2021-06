Lewis Hamilton craint la vitesse en ligne droite de Red Bull alors que la Formule 1 2021 se prépare pour l’Autriche consécutivement

Lewis Hamilton craint que Red Bull ne soit trop rapide pour Mercedes sur sa piste à domicile « gourmande en énergie » en Autriche ce week-end, bien que les leaders du titre aient démenti les affirmations selon lesquelles ils auraient fait un « grand pas en avant » avec leur moteur Honda.

Après une déclaration au GP de France – leur troisième victoire consécutive – Red Bull maintient toute l’élan de la F1 2021 avant des courses consécutives sur son circuit Red Bull Ring, à commencer par le GP de Styrie ce week-end.

Une piste à grande vitesse avec trois lignes droites et seulement huit virages, cela n’a pas toujours été adapté au package de l’équipe locale – mais Hamilton a prédit un changement pour cette année après avoir affirmé que Red Bull était « trois dixièmes et demi » plus rapide que Mercedes sur le lignes droites au Paul Ricard.

Le septuple champion du monde, désormais à 12 points de Max Verstappen au classement, ne voit pas pourquoi il n’y aurait pas de répétition en Autriche.

« C’est un circuit gourmand en énergie, il a ces longues et longues lignes droites, donc nous pourrions voir quelque chose de similaire [to France] – évidemment avec la vitesse en ligne droite du Red Bull », a déclaré Hamilton dimanche soir.

3:01 Karun Chandhok de Sky F1 analyse la bataille pour la pole entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en France. Karun Chandhok de Sky F1 analyse la bataille pour la pole entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en France.

« Mais nous avons trois jours pour essayer de voir si nous pouvons apporter des ajustements et des améliorations et peut-être que si nous maximisons absolument tout, nous pouvons peut-être leur en donner pour leur argent. »

Hamilton a ajouté qu’il n’était pas sûr que Red Bull ait acquis un avantage de vitesse en ligne droite grâce à son « aileron arrière ou son moteur ». Red Bull a utilisé à bon escient une configuration d’aileron arrière à faible appui en France tout en lançant un nouveau moteur Honda, leur deuxième de la saison.

Mais le patron de Mercedes, Toto Wolff, soupçonnait que le moteur était la clé de la charge de Red Bull, déclarant: « Ils ont fait un énorme pas en avant avec leur unité de puissance. Et leur voiture de course est bonne, aucun doute là-dessus. »

Cependant, les règles d’homologation de la F1 signifiant que les équipes doivent fonctionner avec le même moteur de spécification toute la saison, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a nié de telles affirmations et a insisté sur le fait que « nous ne pouvons pas progresser ».

« Je ne sais pas à quoi il fait référence là-bas », a-t-il déclaré.

3:46 Nico Rosberg, Paul di Resta et Karun Chandhok débattent pour savoir si Red Bull a désormais pris en charge le championnat de cette année après la victoire palpitante de Max Verstappen en France. Nico Rosberg, Paul di Resta et Karun Chandhok débattent pour savoir si Red Bull a désormais pris en charge le championnat de cette année après la victoire palpitante de Max Verstappen en France.

« C’est la même spécification que la première unité. Nous avons utilisé un aileron arrière beaucoup plus petit, c’est pourquoi la performance en ligne droite était forte.

« Je pense que Honda fait un excellent travail, mais nous ne voyons pas d’augmentation soudaine et significative de la puissance. »

Mercedes : « Attaque maximale » pour le GP de Styrie

Revendiquer des victoires sur les circuits urbains de Monaco et de Bakou avant de battre Mercedes sur leur joyeux terrain de chasse du Paul Ricard, Red Bull est sur une séquence de trois victoires consécutives pour la première fois depuis 2013.

Et cette course est également très rare pour Mercedes, qui n’a connu qu’une seule fois auparavant une sécheresse de victoire aussi longue que celle-ci à l’ère hybride. Ils n’ont jamais attendu quatre courses pour la victoire pendant cette période et seront désespérés de riposter ce week-end.

S’exprimant dans l’avant-première de la course de l’équipe, Wolff semblait confiant que Mercedes, qui était à égalité avec Red Bull dimanche, pourrait faire un autre pas en avant au GP de Styrie.

« Nous avons débriefé la France et comprenons les domaines dans lesquels nous avons la possibilité de nous améliorer », a déclaré Wolff. « Donc, maintenant, il s’agit de se concentrer sur l’apport de ces améliorations aux deux prochains tours en Autriche, où nous espérons pouvoir faire revenir l’élan positif en notre faveur.

1:58 Lewis Hamilton pense que la deuxième place était la meilleure qu’il puisse atteindre en France après avoir affirmé que Max Verstappen de Red Bull était tout simplement trop rapide. Lewis Hamilton pense que la deuxième place était la meilleure qu’il puisse atteindre en France après avoir affirmé que Max Verstappen de Red Bull était tout simplement trop rapide.

« Heureusement, nous n’avons pas à attendre longtemps pour notre prochaine chance d’essayer de le faire et je peux voir la détermination de chaque membre de l’équipe. »

Mercedes a remporté les deux courses d’Autriche l’année dernière mais n’y avait pas triomphé auparavant depuis 2017.

Et Wolff d’ajouter : « L’Autriche a été un circuit délicat pour nous ces dernières saisons, mais nous y sommes bien allés l’année dernière. Nous savons cependant que la situation est très différente cette saison.

« C’est un tour très rapide et un circuit court, avec moins d’opportunités de gagner du temps. Les marges vont être serrées, donc on va lui donner un maximum d’attaque !