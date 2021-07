Lewis Hamilton contre MAx Verstappen lors de la première course de sprint de F1 à Silverstone

Vendredi (16 juillet) | Essais libres 1 : 19h00 IST (14h30 heure locale) et qualifications : 22h30 IST (18h00 heure locale)

samedi (17 juillet) | Essais libres 2 : 16h30 IST (12h00 heure locale) et course Sprint : 21h00 IST (16h30 heure locale)

dimanche (18 juillet) | Course principale : 19h30 IST (15h00 heure locale)

Quand est la course Sprint de F1?

La toute première course Sprint aura lieu le samedi 17 juillet.

A quelle heure débutera la course Sprint de F1 ?

La course Sprint débutera à 21h00 IST (16h30 heure locale) samedi.

Comment regarder la course Sprint en Inde ?

Le réseau Star Sports détient les droits de diffusion du Grand Prix de Grande-Bretagne en Inde. Les fans peuvent assister à l’action en direct de la course Sprint sur Star Sports Select SD et Star Sports Select HD.

Comment diffuser en direct la course Sprint en Inde ?

La course Sprint peut être diffusée en direct sur l’application Disney+ Hotstar VIP. Les fans peuvent également suivre la F1 et toutes les équipes sur les réseaux sociaux pour suivre la course.

Où aura lieu la première course Sprint de F1 ?

Il se déroulera sur le circuit de Silverstone, dans le Northamptonshire au Royaume-Uni (Royaume-Uni).

