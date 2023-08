Lewis Hamilton contre George Russell, Max Verstappen contre Sergio Perez et tous les duels de coéquipiers F1 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La confrontation des pilotes dans chaque équipe de Formule 1 est toujours l’un des plus grands sujets de discussion de toute saison.

Donc, avec Fernando Alonso, Alex Albon, Lewis Hamilton et Max Verstappen parmi ceux qui se sont particulièrement bien comportés contre leurs coéquipiers respectifs après la première douzaine de manches de cette campagne 2023, comment se situent les principales mesures globales dans chacune des 10 équipes alors que la course reprend aux Pays-Bas ce week-end ?

Notes sur les nombres face à face : les scores de qualification sont attribués sur les résultats à la fin de Q3 avant que toute pénalité de grille ne soit appliquée ; Si les deux voitures de la même équipe ne parviennent pas à terminer une course, aucun score en tête-à-tête pour cette course n’est attribué ; Les résultats Sprint Shootout et Sprint ne sont pas inclus dans les principaux chiffres en tête-à-tête ci-dessous.

Red Bull : Verstappen conquérant

Qualification : Verstappen 10 contre 2 Pérez

Course: Verstappen 10 contre 2 Pérez

N’a pas terminé (DNF) : Verstappen 0 contre 0 Pérez

Points: Verstappen 314 contre 189 Pérez

Pas de surprise ici.

La domination totale de Max Verstappen sur la saison 2023 se reflète dans le face à face de son coéquipier avec Sergio Perez.

Le score est de 8-0 pour le leader du titre en fuite en qualifications et en Grand Prix depuis la victoire de Perez en Azerbaïdjan en avril, avec les espoirs du début de saison du Mexicain de monter un défi pour le titre annulé par une succession de déceptions en qualifications au sein de son équipe. la forme implacable du compagnon.

Pôles : 7 contre 2 ; En Q3 : 11 contre 6 ; Point moyen sur la grille : 3,4 contre 9,3

Gagne 10 contre 2 ; Podiums : 12 contre 7

Sprint : 2 contre 1

Mercedes : Hamilton retrouve l’élan

Qualification : Hamilton 7 contre 5 Russel

Course: Hamilton 9 contre 3 Russel

DNF : Hamilton 0 contre 2 Russel

Points: Hamilton 148 contre 99 Russell

Considérant que George Russell a commencé la saison en surqualifiant son coéquipier lors des quatre premiers événements de la saison, Lewis Hamilton est en pleine forme depuis pour balancer la deuxième année du face-à-face entièrement britannique en sa faveur.

C’est le septuple champion qui a su tirer le meilleur parti du défi W14 amélioré – mais pas encore Red Bull – de manière plus cohérente.

Hamilton a réalisé la seule pole position de la voiture en Hongrie et quatre de ses cinq podiums jusqu’à la pause estivale.

Pôles : 1 contre 0 ; En Q3 : 11 contre 8 ; Point moyen sur la grille : 5,3 contre 7,9

Podiums : 4 contre 1 ; Courses aux points : 12 contre 10

Sprint : 1 contre 2

Aston Martin: Relentless Alonso établit la norme

Qualification : Balade Alonso 10 contre 2

Course: Alonso 11 contre 1 Balade

DNF : Promenade Alonso 0 contre 2

Points: Alonso 149 contre 47 Balade

Ce n’est pas la première fois de sa longue carrière que Fernando Alonso place la barre haute dans la bataille contre son coéquipier.

Lance Stroll est le dernier pilote à avoir fait l’expérience de l’acharnement du double champion, la forme de podium qu’Aston Martin a affichée dans les premiers mois de la saison reflétant bien Alonso.

Ironiquement, ce n’était vraiment que l’événement à domicile de l’Espagnol à Barcelone en juin lorsque Stroll avait le dessus pendant la majeure partie d’un week-end.

Premiers rangs : 4 contre 0 ; En Q3 : 12 contre 8 ; Point de grille moyen : 5,3 contre 10,3

Podiums : 6 contre 0 ; Courses aux points : 12 contre 8

Sprint : 1 contre 2

Ferrari : Leclerc de retour malgré la régularité de Sainz

Qualification : Leclerc 8 contre 4 Sainz

Course: Leclerc 7 contre 5 Sainz

DNF : Leclerc 2 contre 1 Sainz

Points: Leclerc 99 vs 92 Sainz

2023 ne s’avère pas être la saison envisagée par Ferrari, donc la bataille pour être le meilleur chien d’un week-end à l’autre ici n’a pas souvent compté autant que les pilotes le souhaiteraient.

Malgré un début de saison difficile avec des abandons lors de deux des trois premières manches, c’est Charles Leclerc qui a riposté pour prendre la tête des mesures clés, bien que Carlos Sainz continue de mener une lutte décente contre l’un des pilotes les plus rapides du sport. un seul tour.

En effet, Sainz a les résultats les plus constants en qualifications – seul Verstappen obtenant une place de grille moyenne plus élevée au cours des douze premières manches – et en courses, mais Leclerc a réalisé toutes les poles et tous les podiums.

Pôles : 2 contre 0 ; En Q3 : 10 contre 11 ; Point moyen sur la grille : 6,6 contre 5

Podiums : 3 contre 0 ; Courses aux points : 9 contre 11

Sprint : 1 contre 2

McLaren : Norris mène toujours la charge

Qualification : Norris 10 contre 2 Piastri

Course: Norris 9 contre 3 Piastri

DNF : Norris 0 contre 2 Piastri

Points: Norris : 69 contre 34 Piastri

Lando Norris continue d’établir la norme chez McLaren, avec la vitesse bien établie et la constance sous-estimée du joueur de 23 ans, une barre haute pour Oscar Piastri à essayer d’imiter lors de la saison recrue de l’Australien.

Mais Piastri s’en sort plutôt bien, en particulier récemment après le grand saut de forme de McLaren, et s’est qualifié dans et autour de Norris lors des trois manches avant la pause.

Piastri a pris les devants pour le Sprint et le GP en Belgique, bien que ce dernier ait été interrompu au premier virage après une deuxième place à Verstappen lors de la course plus courte de samedi.

Premiers rangs : 1 contre 0 ; En Q3 : 8 contre 7 ; Point de grille moyen : 8,5 contre 10,3

Podiums : 2 contre 0 ; Courses aux points : 7 contre 5

Sprint : 1 contre 2

Alpine : le duel le plus serré de 2023

Qualification : Ocon 6 contre 6 Gasly

Course: Ocon 5 contre 4 Gasly*

DNF : Ocon 4 contre 3 Gasly

Points: Ocon 35 contre 22 Gasly

Les attentes selon lesquelles l’arrivée de son compatriote Pierre Gasly aux côtés d’Esteban Ocon produiraient un concours de pilotes très proche chez Alpine ont été confirmées.

Alors que les performances de la voiture 2023 de l’équipe n’ont pas été à la hauteur des attentes, et ont en effet provoqué toutes sortes de bouleversements récents dans les coulisses, le duo de pilotes entièrement français a généralement réalisé de solides performances.

Le sommet d’Ocon a été sa course vers la dernière marche du podium à Monaco, tandis que Gasly a pris la troisième place du sprint en Belgique.

* les deux pilotes n’ont pas réussi à terminer les GP d’Australie, de Grande-Bretagne et de Hongrie, donc aucun score n’est attribué pour ces courses

En Q3 : 6 contre 7 ; Point moyen sur la grille : 9,9 contre 11,5

Podiums : 1 contre 0 ; Courses aux points : 7 contre 7

Sprint : 1 contre 2

Williams: l’étoile de Dominant Albon brille de mille feux

Qualification : Albon 12 contre 0 Sargeant

Course: Albon 10 contre 1 Sargeant*

DNF : Albon 2 contre 3 Sargeant

Points: Albon 11 contre 0 Sargeant

Ce sont des chiffres unilatéraux comme celui-ci qui ont ajouté du poids à l’affaire selon laquelle Alex Albon est à nouveau un pilote en plein essor, trois ans après avoir perdu la forme, la confiance et finalement son siège chez Red Bull.

Être coéquipier d’un pilote lors de sa première année en F1 aurait toujours dû lui donner un avantage naturel, mais Albon l’a quand même souligné en obtenant les quatre apparitions de Williams en Q3 et ses 11 points.

Logan Sargeant s’est rapproché d’un premier point à Silverstone avec la 11e place.

* les deux pilotes n’ont pas réussi à terminer le GP d’Australie, donc aucun score n’est attribué pour cette course

En Q3 : 4 contre 0 ; Point moyen sur la grille : 12,7 contre 17,6

Courses aux points : 3 contre 0

Sprint : 3 contre 0

Haas: Hulk’s quali héroïque le différenciateur

Qualification : Magnussen 3 contre 9 Hülkenberg

Course: Magnussen 6 contre 6 Hülkenberg

DNF : Magnussen 3 contre 1 Hülkenberg

Points: Magnussen 2 contre 9 Hülkenberg

Chez Haas, ce sont les prouesses de qualification de Nico Hulkenberg lors de son retour à plein temps en F1 après quatre ans qui se sont avérées le facteur le plus impressionnant de la saison de l’équipe à ce jour.

Le joueur de 36 ans a atteint la Q3 six fois – c’est la moitié des courses. Malheureusement, le penchant de la voiture pour la surchauffe de ses pneus sur les longues distances de course a régulièrement vu Hulkenberg reculer rapidement.

Lui et Kevin Magnussen se sont donc souvent retrouvés sur un terrain similaire au fur et à mesure que les courses avançaient et que les pilotes étaient aux prises avec les défauts de la voiture, menant à un score égal dimanche. Magnussen n’a atteint le top 10 des fusillades qu’un samedi jusqu’à présent cette année, mais il a au moins fait sensation lorsqu’il est arrivé à Miami en se qualifiant quatrième.

En Q3 : 1 contre 6 ; Point moyen sur la grille : 15,3 contre 11,8

Courses aux points : 2 contre 2

Sprint : 2 contre 1

Alfa Romeo : Bottas conserve son statut de leader

Qualification : Bottas 8 contre 4 Zhou

Course: Bottas 8 contre 4 Zhou

DNF : Bottas 0 contre 1 Zhou

Points: Bottas 5 contre 4 Zhou

L’une des batailles les plus rapprochées entre coéquipiers sur le terrain, bien qu’elle se déroule plus loin dans le peloton que l’équipe ne le souhaiterait.

Valtteri Bottas, 10 fois vainqueur de la course, continue de profiter d’un avantage dans les résultats globaux, mais les marges ont souvent été proches, Zhou Guanyu, 24 ans, faisant preuve de plus de constance lors de sa deuxième année en F1.

Zhou a pris la meilleure place sur la grille de l’équipe avec une cinquième place en Hongrie, tandis que Bottas a remporté son meilleur résultat dimanche avec une huitième place à Bahreïn en mars.

En Q3 : 2 contre 1 ; Point moyen sur la grille : 14 contre 14,9

Courses aux points : 2 contre 2

Sprint : 1 contre 2

AlphaTauri: Tsunoda amélioré fait face à un nouveau test

Qualification : Tsunoda 1 contre 1 Ricciardo / Tsunoda 8 contre 2 de Vries

Course: Tsunoda 1 contre 1 Ricciardo / Tsunoda 8 contre 2 de Vries

DNF : Tsunoda 0, Ricciardo 0, de Vries 2

Points: Tsunoda 3, Ricciardo 0, de Vries 0

Après avoir confortablement vu Nyck de Vries en l’espace de 10 courses, la position de Yuki Tsunoda en 2023 en tant que pilote principal chez AlphaTauri sera contestée par Daniel Ricciardo, vainqueur de plusieurs courses, pendant le reste de la saison.

Dans les deux courses avant la pause estivale, le tête-à-tête naissant était égal, bien que Tsunoda n’ait récolté que le troisième point de l’équipe d’une terrible campagne avec une forte poussée vers la 10e place en Belgique.

En Q3 : Tsunoda 2, Ricciardo 0, de Vries 0 ; Point moyen sur la grille : 14,2 contre 16 contre 16,6

Courses aux points : Tsunoda 3, Ricciardo 0, de Vries 0

Sprint : 0 contre 1 / 1 contre 1

