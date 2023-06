Lewis Hamilton confirme les négociations contractuelles de Mercedes F1 avec Toto Wolff lundi après le Grand Prix d’Espagne

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit qu’il rencontre Toto Wolff lundi pour discuter d’un nouveau contrat chez Mercedes.

Lewis Hamilton s’entretiendra avec Toto Wolff lundi sur son avenir chez Mercedes.

Le contrat actuel de Hamilton expire à la fin de cette année et il y avait des spéculations selon lesquelles il pourrait quitter Mercedes pour Ferrari en 2024.

Cependant, les deux parties ont nié les informations le mois dernier et Hamilton négociera un nouvel accord avec le directeur de l’équipe Wolff.

« Je n’ai encore rien signé, mais je pense que nous rencontrons Toto demain, alors j’espère que nous pourrons faire quelque chose », a déclaré le septuple champion du monde, qui a terminé deuxième du GP d’Espagne.

Lorsqu’il a été poussé à développer la nature de la réunion, il a déclaré: « Ce n’était pas un indice subtil. Nous avons eu tellement de réunions et ce n’est qu’une autre des réunions que nous avons.

« Vous pouvez voir aujourd’hui que ma performance n’est pas affectée par cela, mais c’est toujours quelque chose qui vous vient à l’esprit. Une fois que cela est fait, vous pouvez alors vous concentrer davantage et penser à l’avenir.

« Je travaille aussi dur que possible avec cette équipe et je vois tellement de force au sein de l’équipe. Ils ont toujours tellement faim.

« Le podium d’aujourd’hui était vraiment, vraiment spécial. Pouvoir voir l’excitation chez toutes les personnes qui ont travaillé pendant si longtemps.

« Quand nous reviendrons en ce moment, il y aura une grande énergie au bureau. Ces gars-là prennent deux secondes pour s’amuser et être heureux, puis ils retourneront dans les livres et essaieront de comprendre comment nous pouvons gagner le prochain course. »

Hamilton est-il sur le point de signer un nouveau contrat avec Mercedes ?

Wolff : Les négociations prendront une demi-heure

Hamilton a rejoint Mercedes en 2013 et a remporté six de ses sept titres avec eux tout en devenant le pilote de F1 le plus titré de l’histoire avec 103 pole positions et 103 victoires, et a indiqué qu’il n’avait pas encore fini le sport.

S’adressant à Sky Sports F1, Toto Wolff a révélé : « Nous avons juste besoin de temps pour nous asseoir autour d’un café. Cela va prendre une demi-heure. »

Hamilton a ajouté: « Je suis vraiment heureux où j’en suis dans ma vie. Je pense que j’ai tous les canards d’affilée où je peux vraiment me concentrer.

« J’ai une super, super, super équipe autour de moi, à la fois hors piste et sur piste. Il se passe des choses géniales avec Mission 44, j’ai une super équipe à Londres qui travaille là-dessus et je commence à voir le impact.

« J’ai une super équipe d’ingénieurs ici. J’ai été avec Bono [senior race engineer Peter Bonnington] pendant longtemps. Que Bono et Mike [Elliot, Mercedes chief technical officer] et tout ce que les gars font est un travail tellement fantastique.

« Pour moi, je me sens en forme et en bonne santé et je pense que c’était une course très solide pour moi. Je veux continuer aussi longtemps que possible, mais je veux être là où [Max Verstappen] est ou lui course, au moins.

« Je suis super, super concentré pour arriver à ce point. Un long chemin à parcourir, mais il y a du temps. »

Schiff: Question de temps jusqu’à ce que Hamilton signe un nouveau contrat

Hamilton a manqué de manière controversée de battre le record de sept titres mondiaux de Michael Schumacher lorsqu’il a été battu par Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi 2021 dans le dernier tour.

Naomi Schiff de Sky Sports F1 estime qu’un nouveau contrat est inévitable pour le joueur de 38 ans.

« Il y avait beaucoup de spéculations sur Ferrari. Nous savons que cela a été complètement mis au lit », a déclaré Schiff.

« Il a dit très clairement qu’il voulait laisser un héritage à cette équipe. Il semble vraiment détendu sur le fait que ce n’est pas encore signé. Il rencontrera Toto demain, cela pourrait se faire, cela pourrait ne pas être le cas.

« En fin de compte, je ne pense pas qu’il ira nulle part pendant un moment. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait besoin de paniquer. C’est pourquoi il ne panique pas non plus. Ça va se faire, ce n’est qu’une question de temps. »

La F1 revient au Canada du 16 au 18 juin avec toutes les sessions en direct Sky Sports F1incluant la couverture de la course à partir de 17h30 le dimanche 18 juin