Lewis Hamilton condamne les abus racistes contre les joueurs anglais après la défaite à l’Euro 2020

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a exprimé son soutien aux trois joueurs de football noirs anglais qui ont raté les tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche, après avoir été soumis à un torrent d’abus racistes sur les réseaux sociaux. Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté leurs tirs au but alors que l’Italie s’imposait 3-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 après prolongation au stade de Wembley.

Hamilton, un fervent défenseur de la justice sociale, a déclaré lundi sur Instagram que les abus subis par le trio anglais montraient tout ce qu’il restait à faire dans la lutte contre le racisme.

« La pression de livrer est ressentie par tous les sportifs, mais lorsque vous êtes une minorité représentant votre pays, c’est une expérience à plusieurs niveaux », a déclaré Hamilton.

« Le succès ressemblerait à une double victoire, mais un échec ressemble à un double échec lorsqu’il est aggravé par des abus racistes.

«Nous devons travailler pour une société qui n’exige pas que les joueurs noirs prouvent leur valeur ou leur place dans la société uniquement par la victoire. En fin de compte, tous les membres de l’équipe d’Angleterre devraient être si fiers de leur exploit et de la façon dont ils nous ont représentés. »

Twitter a déclaré avoir supprimé plus de 1 000 tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes à la suite des abus « odieux » dirigés contre les joueurs, tandis que Facebook a déclaré avoir également supprimé les commentaires et comptes abusifs.

« Les abus raciaux sur les réseaux sociaux envers nos joueurs après le match d’hier sont inacceptables », a ajouté Hamilton.

« Ce genre d’ignorance doit cesser. La tolérance et le respect des joueurs de couleur ne doivent pas être conditionnels. Notre humanité ne doit pas être conditionnelle. »

