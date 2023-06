Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les temps forts du Grand Prix d’Espagne, la septième course de la saison

Lewis Hamilton a déclaré que Mercedes avait « quelque chose en préparation » alors qu’il exhortait son équipe à retirer « de gros morceaux » de Red Bull.

Hamilton a égalé son meilleur résultat de la saison 2023 jusqu’à présent en terminant deuxième du Grand Prix d’Espagne derrière Max Verstappen.

Il était à 11 secondes du leader du championnat du monde lorsqu’il a dépassé Carlos Sainz au 29e tour et a terminé la course à 24 secondes du Néerlandais après 66 tours autour du Circuit de Barcelona-Catalunya.

« Avec la voiture actuelle que nous avons, je ne pense pas que nous atteindrons leurs performances, mais nous travaillons à l’amélioration de la voiture », a expliqué Hamilton.

« Avec le package actuel, nous sommes limités au rythme que nous avions aujourd’hui, mais il y a énormément de travail, d’études et d’améliorations que nous espérons avoir à l’avenir.

« Naturellement, ils devraient probablement aussi progresser tout au long de l’année, nous devons donc en retirer de gros morceaux à chaque pas que nous faisons.

Lewis Hamilton dit qu'il rencontre Toto Wolff lundi pour discuter d'un nouveau contrat chez Mercedes.

« Aujourd’hui, ils avaient quelques dixièmes d’avance sur nous, peut-être une demi-seconde d’avance sur nous par tour. Sur un seul tour, c’est un peu plus gros.

« Je pense que nous allons dans la bonne direction et je sais que nous avons quelque chose en préparation pour aller de l’avant.

« J’espère qu’au moins d’ici la fin de l’année, ce serait formidable si nous pouvions les défier. Pour moi, je suis plus concentré sur le fait de m’assurer que nous aurons la voiture l’année prochaine pour les défier dès le premier jour.

« Plus nous continuons à pousser cette voiture cette année, plus cela aura un impact sur l’année prochaine également à certains égards. Plus nous en apprenons sur cette voiture nous met également dans la bonne direction. Il s’agit d’essayer de trouver le bon équilibre. »

Après avoir terminé respectivement deuxième et troisième, Lewis Hamilton et George Russell étaient tous deux ravis des améliorations apportées par Mercedes au Grand Prix d'Espagne.

Il a ajouté : « Ils [Red Bull] sont si loin devant et finalement Max continuera à gagner cette année. Cela signifie qu’ils peuvent commencer leur développement pour l’année prochaine plus tôt et plus tôt que tout le monde s’ils ne l’ont pas déjà fait et c’est le danger. »

Hamilton : La meilleure voiture que j’ai eue depuis 15 mois

Mercedes a apporté un ensemble de mises à niveau majeures au Grand Prix de Monaco, y compris de nouveaux pontons et une nouvelle suspension.

La nature unique de Monaco signifiait qu’ils n’étaient pas en mesure de collecter beaucoup de données précieuses, alors que Barcelone est un circuit plus conventionnel.

« C’était définitivement la meilleure voiture depuis un an et demi, donc bravo à l’incroyable groupe de personnes que nous avons à l’usine qui continue de travailler dur et de faire avancer la voiture », a déclaré Hamilton.

« C’est le mieux ressenti hier et aujourd’hui depuis 14 ou 15 mois. C’est super encourageant, je pense, non seulement pour moi mais pour tout le monde dans l’équipe.

« Ce sera un gros coup de pouce pour le moral de tout le monde et nous utiliserons cette énergie pour développer la voiture. »

Hamilton s’attend à ce que Mercedes soit forte sur d’autres circuits

En 2022, Mercedes a également été forte au Grand Prix d’Espagne alors que George Russell a terminé troisième et Hamilton s’est remis d’un arrêt dans le premier tour pour prendre la cinquième place.

Max Verstappen a mené chaque tour du GP d’Espagne en route vers une troisième victoire consécutive cette saison

Cependant, ils n’ont pas eu beaucoup de succès pour le reste de la saison car Hamilton est resté sans victoire dans une campagne de F1 pour la première fois de sa carrière.

Sa dernière victoire est survenue en décembre 2021 au Grand Prix d’Arabie saoudite, et il espère que Mercedes pourra « améliorer les performances globales de la voiture » pour réduire l’écart avec Red Bull.

« Ils disent normalement que si vous êtes rapide à Barcelone, la voiture devrait généralement être bonne partout. Je pense que nous serons forts lors des prochaines courses », a-t-il ajouté.

« Il y aura des moments où l’Aston sera peut-être légèrement en avance ou la Ferrari peut-être en avance, mais je pense que notre rythme de course continue d’être notre force, comme ce fut le cas l’an dernier.

« Je pense que ce week-end en particulier, nous comprenons encore mieux la voiture, donc nous pouvons compter sur elle pour aller de l’avant. »

Lewis Hamilton a terminé deuxième du GP d’Espagne, son meilleur résultat conjoint de la saison 2023

Wolff : Gardons nos attentes réelles

Le double podium de Mercedes en Espagne les a vus dépasser Aston Martin au championnat des constructeurs pour prendre la deuxième place avec 18 points.

Toto Wolff dit que Mercedes avait besoin d’un « réveil » plus tôt dans la saison, mais que la W14 est maintenant « une bonne voiture ».

« Gardons nos attentes réelles. Il y a tellement de chemin à parcourir pour rattraper Red Bull. Nous devons juste nous éloigner », a déclaré Wolff. Sky Sports F1.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, était ravi après que l'équipe ait obtenu un double podium en Espagne avec Lewis Hamilton terminant deuxième et George Russell troisième.

« C’est un bon moment pour voir que la direction du développement est la bonne. Nous avons juste besoin de nous attaquer et nous sommes vraiment doués pour le broyage. Une fois qu’il y a une direction de configuration et une direction de développement, nous allons simplement y aller. Nous avons cet avantage de temps de développement.

« Aujourd’hui, les températures nous convenaient – ni trop chaudes, ni trop froides. La voiture était dans une méga fenêtre. »

La fouille subtile de Horner chez Mercedes: c’est toujours 23 secondes

Red Bull a remporté chacune des sept courses cette année, tandis que Verstappen a 43 points d’avance sur Sergio Perez au championnat des pilotes.

Christian Horner tenait à se concentrer sur sa propre équipe, mais a crédité Mercedes à la demande de Sky Sports F1 savoir s’ils deviendront une préoccupation pour Red Bull.

Le principe de l'équipe Red Bull, Christian Horner, pense que Sergio Perez a été déstabilisé aujourd'hui, ce qui a entraîné la 11e qualification mexicaine au Circuit de Catalunya.

« Ils avaient encore 23 secondes de retard en fin de course. Ils ont fait un bon pas, mais on a des trucs en préparation », a répondu Horner.

« Ils ont eu une grande mise à niveau et nous avons quelques éléments à venir plus tard dans la saison. C’est sûr que c’était un grand pas. C’est une équipe de qualité et ils nous mettront sous pression dans la seconde moitié de l’année. »

Verstappen: Idéal pour le sport si plus d’équipes se battent devant

Verstappen, qui a réussi un triplé de victoires avec une victoire en Espagne, est sur la bonne voie pour un troisième titre mondial mais pense que la F1 sera meilleure si elle était plus compétitive à l’avant.

Il a précédemment déclaré que le sport devrait conserver les mêmes règles, afin que le champ ait plus de chances de converger.

Bien qu'il ait remporté sa 40e course en Formule 1 au Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen insiste sur le fait qu'il ne se concentre pas sur les records dans le sport

Sur la question de savoir si Mercedes est désormais son principal rival : « Ce sont tous des points d’interrogation auxquels je ne peux pas vraiment répondre. Cela peut dépendre de la piste. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait une autre bataille de championnat avec Hamilton, il a répondu: « C’est génial pour le sport en général si vous avez plus d’équipes qui se battent devant.

« Je pense que c’est ce qu’ils veulent réaliser si honnêtement, ce serait incroyable d’avoir plus de pilotes vraiment là-haut. J’espère que tout au long de l’année, cela se rapprochera et peut-être que l’année prochaine, il y aura plus d’équipes là-haut. »

La F1 revient au Canada du 16 au 18 juin avec toutes les sessions en direct Sky Sports F1incluant la couverture de la course à partir de 17h30 le dimanche 18 juin