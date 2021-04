Lewis Hamilton s’adressera aux médias aux côtés de Sebastian Vettel – plutôt que de son coéquipier Mercedes – avant le GP d’Émilie-Romagne de ce week-end alors que la Formule 1 mélange l’ordre de la conférence de presse pour une torsion de jeudi.

Depuis le début de la saison dernière, les conférences de presse de jeudi ont été échelonnées équipe par équipe afin de rester dans les « bulles » sécurisées par Covid – avec des coéquipiers assis les uns à côté des autres pour répondre aux questions.

Mais pour le week-end d’Imola – le deuxième de la saison 2021 – les combinaisons de pilotes sont échangées lors de la journée des médias.

Plusieurs champions du monde et anciens rivaux au titre Hamilton et Vettel, qui est maintenant avec Aston Martin, ont été jumelés, tandis que le nouveau principal challenger en chef de Hamilton, Max Verstappen, sera aux côtés de la recrue de F1 Mick Schumacher.

Fernando Alonso et Lando Norris est une autre combinaison intéressante, liée à McLaren, pour la journée des médias d’Imola, qui précède un week-end très attendu d’action sur piste après un début de saison passionnant à Bahreïn.

Sergio Perez et Carlos Sainz, nouveaux pilotes respectivement pour Red Bull et Ferrari, devraient lancer le programme de la conférence de presse de jeudi à partir de 13h BST, et vous pouvez tout regarder en direct sur Sky Sports F1.

Pierre Gasly et Yuki Tsunoda sont les seuls coéquipiers qui ont été maintenus ensemble.

Appariements de la conférence de presse Imola (à partir de 13h) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Lance Stroll (Aston Martin) George Russell (Williams) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) Nikita Mazepin (Haas) Esteban Ocon (alpin) Valtteri Bottas (Mercedes) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Charles Leclerc (Ferrari) Mick Schumacher (Haas) Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (alpin) Lando Norris (McLaren) Daniel Ricciardo (McLaren) Nicholas Latifi (Williams) Sebastian Vettel (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes) Pierre Gasly (AlphaTauri) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

La conférence de presse secoue la F1, provisoirement, vers ses jeudis d’autrefois – qui avaient l’habitude de voir cinq pilotes, généralement de cinq équipes différentes, s’aligner les uns à côté des autres pour des questions.

Depuis le premier Grand Prix de 2020 en Autriche, les seuls moments où les pilotes se sont rencontrés lors d’une conférence de presse ont été lorsque les trois premiers des qualifications et de la course ont répondu aux questions après ces sessions respectives.

Il s’agira toujours de conférences de presse virtuelles à Imola, ce qui signifie qu’il n’y aura qu’un seul hôte présent avec les chauffeurs dans la salle de conférence de presse, avec des questions soumises par les journalistes à distance.

Conférences de presse F1: hier vs aujourd’hui

