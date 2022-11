Lewis Hamilton attribue au champion du monde Max Verstappen sa performance “incroyable” au cours de la saison 2022

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez les 14 victoires de Max Verstappen cette saison pour Red Bull, battant le précédent record détenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher.

Revivez les 14 victoires de Max Verstappen cette saison pour Red Bull, battant le précédent record détenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher.

Lewis Hamilton dit que le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen peut être “fier” du “travail incroyable” qu’il a accompli au cours d’une campagne dominante en 2022.

Verstappen a remporté son premier championnat du monde l’année dernière après avoir devancé de manière controversée Hamilton de Mercedes lors de la dernière course de la saison après une bataille titanesque entre les deux, mais le pilote Red Bull a fait les choses à sa manière en 2022, scellant le titre avec quatre courses à revendre.

Depuis qu’il a remporté le titre au Japon en octobre, Verstappen a ajouté de nouvelles victoires à Austin et à Mexico, ce dernier portant son total pour la campagne à 14 et établissant un nouveau record du plus grand nombre de victoires en une saison, tandis que Red Bull a également pris fin. Mercedes a remporté huit ans de titres constructeurs.

“Je ne peux pas dire que j’ai eu le temps d’étudier tous les aspects de ce que Max a fait cette année, mais je pense qu’il a fait un travail incroyable”, a déclaré Hamilton jeudi avant le Grand Prix de Sao Paulo ce week-end.

“Il a fait tout ce qu’il avait à faire.

“L’équipe lui a fourni une voiture incroyable et il a livré à peu près tous les week-ends.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton dit que cela a été la “semaine la plus folle” et qu’il est “humilié” de recevoir la nationalité brésilienne, affirmant qu’il partage un lien avec le peuple brésilien. Lewis Hamilton dit que cela a été la “semaine la plus folle” et qu’il est “humilié” de recevoir la nationalité brésilienne, affirmant qu’il partage un lien avec le peuple brésilien.

Le septuple champion du monde Hamilton a parfois eu une relation glaciale avec Verstappen, en particulier alors qu’ils se battaient pour le titre 2021, mais le Britannique a fait des éloges chaleureux à cette occasion.

“Il peut être fier du travail qu’il a accompli”, a déclaré Hamilton. “Je sais ce que ça fait d’être dans une telle position.

“Il a une chance de gagner plus de courses, les deux prochaines courses, donc il pourrait prendre ce record qu’il a maintenant pris encore plus loin si nous ne pouvons pas l’arrêter, ou Ferrari ne peut pas l’arrêter.

“Il n’y a pas vraiment grand-chose de plus à dire, il a fait un excellent travail.”

Hamilton espère une vitesse “surprise” au Brésil

Après un début de saison catastrophique suite à la mise en place d’un nouveau règlement de conception pour 2022, Mercedes s’est progressivement amélioré pour revenir dans la course aux victoires.

Hamilton, qui est sur la bonne voie pour terminer une saison de F1 sans victoire pour la première fois de sa carrière, a terminé deuxième derrière Verstappen à chacune des deux courses précédentes, tandis que les Silver Arrows se sont rapprochés à moins de 40 points de Ferrari, deuxième. au championnat des constructeurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen se bat pour prendre la tête de Lewis Hamilton au Grand Prix des États-Unis. Max Verstappen se bat pour prendre la tête de Lewis Hamilton au Grand Prix des États-Unis.

Cependant, le joueur de 37 ans admet qu’il n’est pas convaincu de pouvoir concourir pour la victoire au Brésil, où les qualifications auront lieu vendredi, le GP de Sao Paulo accueillant samedi le troisième et dernier Sprint de la saison.

“Honnêtement, chaque fois que nous arrivons sur une piste, nous sommes surpris d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Hamilton. “Soit par l’ampleur de l’écart, soit par notre proximité, donc je ne saurai pas avant demain où il se trouve.

“Je ne sais pas si la voiture sera spectaculaire ici, je ne sais pas si nous serons aussi proches que lors de la dernière course – je ne pense pas que nous le ferons, mais j’espère que nous serons surpris et ce n’est pas le cas. l’affaire.

“Nous savons en quelque sorte où notre voiture va fonctionner et dans quels virages elle ne fonctionnera pas, donc je prévois que ce ne sera pas le plus facile en piste, mais il y a la météo, il y a toutes sortes de choses qui pourraient entrer en jeu.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton part de l’arrière du Sprint pour remporter le GP de Sao Paulo 2021 pour Mercedes. Lewis Hamilton part de l’arrière du Sprint pour remporter le GP de Sao Paulo 2021 pour Mercedes.

Hamilton a insisté sur le fait que sa concentration individuelle restait sur la tentative d’obtenir une victoire insaisissable en 2022, et a ajouté que le Brésil offrait plus d’espoir que la finale de la saison du week-end prochain à Abu Dhabi, où il pense que le manque de vitesse en ligne droite de Mercedes sera un problème.

“Mon objectif est de maximiser les deux prochaines courses”, a ajouté Hamilton. “Je pense que nous, en tant qu’équipe, nous concentrons sur le fait de nous assurer que nous avons une voiture avec laquelle nous pourrons rivaliser l’année prochaine.

“Sur les deux prochaines courses, c’est la meilleure option que nous aurons, ou la plus proche, je pense que nous serons. Je pense qu’Abu Dhabi avec ces longues lignes droites sera difficile.”