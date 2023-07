Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton et George Russell ont été extrêmement impressionnés par la paire McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, après le GP de Grande-Bretagne à Silverstone

Lewis Hamilton pense que Mercedes a besoin de « conversations sérieuses » sur l’orientation du développement de sa voiture après avoir vu le rythme de McLaren au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Hamilton a terminé sur le podium lors de son épreuve à domicile pour une 10e année consécutive avec la troisième place dimanche, entre la paire McLaren de Lando Norris en deuxième et Oscar Piastri en quatrième.

Il pense que les mises à jour de McLaren sont visiblement similaires au concept de Red Bull, ce qui peut expliquer le saut qu’ils ont fait avec leur récent package de mise à niveau.

« La saison a été en dents de scie et la dernière année et demie. Nous avons beaucoup de travail à faire », a déclaré le septuple champion du monde. Sky Sports F1.

« Je pense que je sais exactement ce que nous devons faire et nous devons avoir des conversations sérieuses sur ce que nous allons faire pour aller de l’avant.

« La McLaren est la preuve de la direction qu’ils ont prise et c’est impressionnant de voir à quel point ils étaient rapides à haute vitesse. Nous avons des points forts dans notre voiture – les longues courses en particulier sont excellentes. Dès que nous aurons l’arrière qu’ils ont, nous allons C’est pour cela que nous devons nous battre.

« George a fait un très bon long relais sur les pneus tendres et j’en ai aussi fait sur les médiums. Nous devons conserver les bons morceaux et boulonner sur d’autres trucs. »

En conférence de presse, Hamilton a révélé qu’il ne pensait pas au podium après un premier tour difficile, qui l’a vu chuter à la neuvième place, et a suivi une qualification décevante où il était septième.

« Hier n’était pas la meilleure sensation à la fin. En fin de compte, nous avons eu une très mauvaise course la semaine précédente et nous savions que nous avions une mise à niveau ici », a-t-il expliqué.

« Donc, nous avions tous beaucoup d’espoir quant à l’étape que nous allions franchir ce week-end et nous rapprocher. À notre déception, cela ne nous a malheureusement pas fait franchir cette étape et pour nous, être sixième et septième n’était finalement que ‘ C’est un sentiment formidable, sachant à quel point tout le monde a travaillé dur et tout le monde le ressentait dans l’équipe.

« Mais je pense que du jour au lendemain, transformer ce sentiment négatif en positif, ce que nous faisons souvent et travailler sur nos points positifs, c’est-à-dire que nous avons obtenu un bon rythme à long terme qui s’est manifesté vendredi et que nous avons juste la tête baissée.

« Après être descendu en P9 au départ, honnêtement, je ne me sentais pas trop bien non plus. Mais je me suis amusé à essayer de revenir. Alors, chapeau à l’équipe pour notre force le jour de la course. Je ne l’ai pas fait. Je ne m’attends pas à être sur le podium. C’est donc génial de pouvoir partager avec ces gars-là. »

Wolff s’attendait à ce que Mercedes « mange McLarens » au redémarrage de la voiture de sécurité

Hamilton s’est arrêté au stand pendant la voiture de sécurité de mi-course pour Haas, frappé par Kevin Magnussen, et a donc beaucoup profité par rapport à ses rivaux, dont Piastri et son coéquipier George Russell.

McLaren a choisi de mettre Norris sur les pneus durs avec Hamilton sur les tendres, tandis que Piastri était également sur du caoutchouc dur plus ancien et Russell sur les médiums.

Au redémarrage, Hamilton a rejoint Norris à quelques reprises dans le secteur intermédiaire à la fin de la ligne droite de Wellington, Luffield et sur le chemin de Copse, mais le pilote McLaren a prévalu.

Une fois le DRS activé, Norris a pu tenir Hamilton à distance pour conserver la deuxième place, ce que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, admet comme inattendu.

« Lorsque la voiture de sécurité a été déployée, j’étais à peu près sûr, sinon convaincu, que nous mangerions des McLaren et finirions P2 et P3 ou même défierions à l’avant », a expliqué Wolff.

« Vous voyez à quel point cette voiture était forte. Nous aurions pu essayer dans les premiers tours, mais ils ont tous les deux couru très fort. Avec leur efficacité et leur vitesse de pointe dans les virages à grande vitesse et dans la ligne droite, il n’y avait aucun moyen de dépasser eux. Cela a été une surprise.

Hamilton a ajouté: « Juste en sachant ce que c’est que d’être sur les durs au redémarrage à la fin avec quelqu’un sur les softs derrière, je savais que ce serait difficile.

« Je n’avais évidemment pas couru avec la McLaren, donc je n’avais aucune idée de leur force au début du relais ou de la course. Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai commencé à voir certaines de leurs forces. et ils deviennent de plus en plus forts au fil des tours.

« Je l’ai jeté à l’intérieur et j’ai essayé de passer mais nous avons un peu plus de traînée dans les lignes droites. Puis à grande vitesse, c’est là qu’ils nous ont juste assassinés.

« Donc, difficile. Mais c’était amusant pour ces premiers tours. J’aurais aimé pouvoir rester dans cette bataille serrée pendant beaucoup plus de tours, mais ce n’était pas censé l’être et j’ai hâte d’avoir d’autres de ces batailles dans l’avenir. »