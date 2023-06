Lewis Hamilton annonce la production de son propre documentaire avec Apple

Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a confirmé qu’un documentaire sur lui était en cours de préparation. Hamilton, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire de la f1, a déclaré qu’il produisait son propre documentaire qui sera diffusé sur Apple TV.

Hamilton a admis que c’était un peu étrange pour lui d’avoir une caméra autour de lui.

« Je pensais l’avoir déjà annoncé. Ouais, je produis mon documentaire, avec Apple. C’est étrange d’avoir un appareil photo pointé, mais il s’agit vraiment de ma vie, de ma carrière et du voyage vers où je suis », a-t-il déclaré.

« Avec l’espoir de faire ce que le documentaire d’Ayrton Senna a fait pour moi quand j’étais enfant. Peut-être quelque chose de nouveau et de frais, j’espère que cela pourra le faire pour le prochain jeune enfant.

Plus tôt, la semaine dernière, Hamilton a déclaré qu’il n’avait pas été approché par Ferrari et espère qu’une prolongation de contrat avec Mercedes sera finalisée « dans les semaines à venir ».

Le joueur de 38 ans est dans une année de contrat avec Mercedes et des rapports récents ont lié Hamilton à un déménagement chez Ferrari. Mais le pilote britannique a déclaré lors du Grand Prix de Monaco qu’il n’y avait eu aucune discussion avec Ferrari et que son équipe personnelle négociait avec le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

« Naturellement, dans les négociations contractuelles, il y aura toujours des spéculations », a déclaré Hamilton. « Mon équipe travaille en étroite collaboration dans les coulisses avec Toto. Nous sommes presque à la fin d’avoir un contrat prêt. »

Hamilton, le détenteur du record de F1 avec 103 victoires en Grand Prix et 103 pole positions, a été interrogé sur la date à laquelle il s’attendait à ce qu’un contrat soit signé.

« C’est ce vers quoi nous travaillons, alors espérons-le dans les semaines à venir », a-t-il déclaré. « J’ai une excellente équipe en arrière-plan qui fait tout le travail. »

Hamilton n’a pas remporté de course l’an dernier pour la première fois de sa carrière, datant de 2007. Il n’a pas encore gagné cette saison non plus. Mais il croit toujours que Mercedes peut changer les choses et insiste sur le fait que la performance récente ne pèse pas sur sa décision de rester avec l’équipe.

(Avec apports de l’agence)