Lewis Hamilton affirme que Red Bull «  fait beaucoup d’erreurs  » en F1 2021 alors que le prochain duel Max Verstappen approche

Lewis Hamilton pense toujours que les Red Bulls sont plus rapides que les Mercedes à l’approche du Grand Prix d’Espagne de ce week-end

Lewis Hamilton pense qu’il ne mène que le championnat F1 2021 parce que Red Bull «fait beaucoup d’erreurs», affirmant que les challengers du titre détiennent toujours un avantage en termes de performance automobile sur Mercedes.

Dans un début de saison passionnant, Mercedes et Red Bull – et les pilotes vedettes Hamilton et Max Verstappen – se sont affrontés pour la victoire dans les trois Grands Prix, mais ce sont les champions en titre qui ont tôt l’avantage dans les deux pilotes. et le classement des constructeurs.

Hamilton, détenant une avance de huit points, a remporté deux courses contre celle de Verstappen – mais il a déclaré à Sky F1 à propos de Red Bull, le rival bien amélioré de Mercedes: « Je pense qu’ils ont encore des performances sur nous, ils font juste beaucoup de des erreurs.

« Et nous ne pouvons pas continuer à compter sur cela pour obtenir les résultats que nous obtenons. »

Anthony Davidson de Sky F1 se penche sur la bataille pour le titre entre Hamilton et Max Verstappen jusqu'à présent cette saison

Hamilton aurait pu faire référence au GP de Bahreïn, lorsque Verstappen avait l’air favori pour la victoire avant de courir large en tentant de dépasser le septuple champion, mais a choisi l’erreur de Max au GP du Portugal – le Néerlandais ayant perdu un tour de pole de qualification en raison d’une autre limite de piste. enfreindre.

« Cela nous est inconnu, mais dans la dernière course, s’il avait terminé le tour qui lui a été enlevé, il aurait eu quelques dixièmes d’avance », a déclaré Hamilton à David Croft de Sky F1 avant le GP d’Espagne.

« A cause de cette erreur, j’ai eu l’impression qu’ils se sont rapprochés de nous plutôt que de nous plus près d’eux. Il y a beaucoup de travail à faire. »

Verstappen, cependant, a fait valoir que Mercedes était en fait plus rapide au Portugal et qu’il n’aurait pas été un prétendant à la victoire, ce que Hamilton a confortablement scellé à la fin, même s’il avait pris la pole.

« Nous sommes très proches, parfois peut-être un peu en avance, parfois un peu en retard », a déclaré Verstappen. « Clairement à Portimao, je pense que nous étions en retard car dès que Lewis a voulu pousser et se battre, il était clairement plus rapide. »

Karun Chandhok analyse l'erreur de Verstappen lors des qualifications du GP du Portugal, ce qui a entraîné un temps au tour supprimé qui lui aurait donné la pole position

Il a ajouté sur son erreur de qualification: « D’une certaine manière, cela m’a coûté la pole mais d’un autre côté, pourquoi étaient-ils plus lents en Q3 qu’en Q2? Je ne m’attendais pas à me battre pour cette pole de toute façon.

« Donc d’une certaine manière, c’était peut-être une occasion manquée pour la pole, mais d’une certaine manière, j’étais aussi comme, en fait, je commence là où je devrais être parce que je viens de voir leur rythme pur. »

Hamilton a également commis une erreur majeure cette saison, glissant dans le gravier à Imola avant de se remettre à la deuxième place alors que Verstappen gagnait. « Je leur en suis reconnaissant car cela vous rend plus fort lorsque vous apprenez de ces expériences », a déclaré l’Anglais lors de la conférence de presse.

Hamilton et Verstappen pourraient à nouveau rouler à roue lors du GP d’Espagne de ce week-end, où Hamilton vise une cinquième victoire consécutive, un record, dans la même course.

Verstappen veut que son Red Bull soit plus compétitif en Espagne alors qu'il reprend sa bataille pour le titre contre Hamilton

Hamilton: l’expérience pourrait être la clé contre Max, Red Bull

Au cours de ces premières étapes de la saison, Red Bull et en particulier Mercedes ont insisté sur le fait que l’autre avait la voiture la plus rapide – de sorte que les derniers commentaires de Hamilton pour expliquer son avance au titre suivent ce thème.

Mais Hamilton était particulièrement intrigant lorsqu’il a exprimé sa conviction que l’expérience de lui et de Mercedes les aiderait dans leurs combats pour le titre respectifs avec Verstappen et Red Bull.

Simon Lazenby et Martin Brundle se préparent pour la quatrième course de la saison 2021 au départ de Barcelone

« Cette année, vous assistez à la bataille la plus proche que nous ayons vue depuis un certain temps », a déclaré Hamilton. « Vous voyez Max vraiment bien performer et il a une voiture qui a remporté le championnat, sans aucun doute, et une équipe gagnante du championnat qui peut vraiment faire le travail cette année si nous ne faisons pas notre travail.

« Je pense vraiment que notre expérience nous aidera à l’approche de nos week-ends et à la façon dont nous nous battrons après des week-ends difficiles. Et je pense que de mon côté, j’aimerais penser que cette expérience nous aidera.

« Mais à la fin de la journée, il vous suffit de faire le travail. Le minimum d’erreurs et la fiabilité seront également un gros problème cette année. »

Alors qu’il insiste sur le fait qu’ils sont à la traîne de Red Bull, Hamilton pense que Mercedes a fait de grands progrès depuis le test de Bahreïn et la course d’ouverture.

Davidson analyse le Circuit de Barcelone-Catalunya avant le GP d'Espagne de ce week-end

« Le test n’avait vraiment pas l’air super et lors de la première course, nous étions toujours là-haut, mais vous pouviez voir le déficit de notre part par rapport aux Red Bulls », a-t-il ajouté. « Mais je pense qu’en termes de production globale tout au long du week-end, nous avons réussi à faire un meilleur travail.

«Nous ne pouvons vraiment pas continuer à nous fier aux erreurs des autres, alors nous devons simplement garder la tête basse et continuer à travailler loin.

« Nous avons un bon package, il a ses points faibles et c’est ce sur quoi nous travaillons. De mon côté, je suis vraiment content du résultat jusqu’à présent. Naturellement, vous essayez toujours d’augmenter le bar et c’est quelque chose de très difficile à faire. et de faire le moins d’erreurs possible. «