Lewis Hamilton admet que la Formule 1 2022 est l’une de ses pires saisons, mais le soutien des fans “m’a aidé à passer”

À son retour sur la scène de l’agonie du titre, Lewis Hamilton a réfléchi sur le décideur du titre du GP d’Abu Dhabi l’année dernière contre Max Verstappen

Lewis Hamilton a classé la Formule 1 2022 comme l’une des pires saisons de sa carrière, mais a remercié les fans pour “plus d’affection que jamais” après son chagrin d’Abu Dhabi, qui, selon lui, lui a permis “tout au long de l’année”.

Hamilton, dans une Mercedes étonnamment sous-performante, a enduré la première saison sans victoire ni pole position de sa carrière record en F1 en 2022, tandis que sa sixième place au championnat représente son plus bas résultat.

Lors du GP d’Abu Dhabi de fin de saison, où un manque de rythme et une course DNF ont résumé la campagne du septuple champion du monde, Hamilton a déclaré qu’il était ravi de voir l’arrière de sa voiture W13.

“Cette année n’a pas été la meilleure”, a-t-il ajouté. “C’est probablement là-haut avec les trois pires saisons. Mais en ce qui concerne la façon dont l’équipe est restée unie, il y a eu beaucoup d’avantages.

“Cela aurait été bien d’avoir remporté une victoire, mais une victoire n’est pas vraiment suffisante, n’est-ce pas ?

“J’ai l’impression que cette année, quand nous avons obtenu notre premier cinquième, c’était comme une victoire. Quand nous avons obtenu notre premier quatrième, c’était comme une victoire. Quand nous avons obtenu notre premier podium, c’était comme une victoire, et ces deuxièmes places l’impression que nous avons vraiment réalisé quelque chose, alors je vais m’y tenir.”

Hamilton, quant à lui, a posté sur Instagram après le test d’après-saison à Abu Dhabi : “Je ne doute pas que nous reviendrons mieux. Nous reviendrons. Je reviendrai”

Hamilton : Un soutien incroyable m’a permis de traverser l’année

Hamilton, dans une interview avant la course, a admis que l’un des aspects les plus difficiles de 2022 était son désir de riposter après l’agonie du titre de l’année précédente, mais qu’il était incapable de le faire au milieu des difficultés de Mercedes.

Max Verstappen et Red Bull ont dominé la F1 2022 avec les titres des pilotes et des équipes et Hamilton a déclaré que “ce n’était certainement pas facile” car il aurait “adoré se battre là-haut”.

Mais Hamilton, qui a été battu de manière si controversée dans le dernier tour de la dernière course 2021 par Verstappen, a déclaré qu’il avait reçu un soutien comme jamais auparavant pour l’aider à traverser la saison difficile.

“Je ne m’attendais certainement pas à ce qui allait suivre, en termes de soutien incroyable des fans”, a-t-il poursuivi. “L’amour général que j’ai vécu est, je pense, ce qui m’a permis de traverser l’année.

“Avec le défi de revenir, de vouloir riposter et de ne pas pouvoir riposter, nous avons connu plus d’amour et d’affection que jamais.”

Wolff défend Hamilton et sa défaite “sans pertinence” face à Russell

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a quant à lui défendu la saison de Hamilton et a déclaré qu’il n’était “pas pertinent” qu’il ait été battu par le jeune nouveau coéquipier George Russell.

Russell, 13 ans junior d’Hamilton et à sa première année chez Mercedes, a terminé avec 35 points d’avance sur Hamilton au classement final et a enregistré la seule victoire de l’équipe de la saison, lors de l’avant-dernière course au Brésil.

“Ce n’est pas pertinent”, a déclaré Wolff à propos de l’avantage de Russell. “Ils ne couraient pas pour un championnat du monde.

“Ils n’ont pas couru pour des victoires à part le Brésil. Je ne pense pas que pour aucune des équipes, il importe qu’ils finissent deuxième, troisième, quatrième ou cinquième.”

2022 était la première fois que Hamilton terminait derrière un coéquipier depuis sa défaite pour le titre contre Nico Rosberg en 2016.

Parlant de 2022 à Hamilton, Wolff a ajouté: “L’année dernière, c’était bien pire. L’année dernière, cela nous a été enlevé. Cette année, nous l’avons perdu au mérite. Nous n’étions tout simplement pas assez bons.

“Lewis a été vraiment, vraiment bon parce qu’on s’attend à ce qu’un champion du monde, à qui on a enlevé le titre, arrive et écrase tout le monde. Mais nous ne lui avons pas donné la voiture pour faire ça.”

“Il nous a parfois soulevés avec les niveaux d’énergie qu’il a montrés dans la salle de briefing quand c’était difficile pour lui.

“Pour moi, le connaissant depuis 10 ans du point de vue de la personnalité, du côté humain, son attitude et son état d’esprit cette année étaient exceptionnels.”