Lewis Hamilton a une suggestion sur la façon dont Toto Wolff et Christian Horner peuvent régler le différend F1

Lewis Hamilton a plaisanté en disant que Toto Wolff et Christian Horner devraient régler leurs différends sur le ring après que les patrons des deux équipes en compétition pour le titre de Formule 1 aient échangé des barbes au milieu de la rangée d’ailes flexibles du sport.

Avec Mercedes et Red Bull engagés dans une bataille féroce pour le championnat sur la piste, une guerre des mots s’est ensuivie entre Wolff et Horner sur le sujet épineux des ailes flexibles, chacun faisant des réclamations sur la voiture de l’autre.

Les deux chefs d’équipe ont fait des remarques pointues lors d’entretiens avec Sky Sports F1 au GP d’Azerbaïdjan.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a eu des mots forts pour son rival pour le titre, Mercedes, alors que le débat sur l'aile flexible se poursuit dans le GP d'Azerbaïdjan de ce week-end.

Avec Mercedes ayant mis en évidence l’aileron arrière de Red Bull, Horner a déclaré: « Si vous choisissez une extrémité de la voiture, vous devez regarder l’autre. Parfois, vous devez faire un peu attention à ce que vous souhaitez. »

Il a ensuite ajouté: « Je pense que si j’étais Toto avec l’aileron avant qu’il a sur sa voiture, je garderais ma bouche fermée. »

Wolff a eu sa réponse avant les qualifications de samedi.

Interrogé par Sky F1 s’il avait entendu les commentaires de Horner, Wolff a déclaré: « Christian est un peu un coupe-vent qui veut être devant la caméra.

« Il s’agit d’être percutant. C’est facile d’être percutant quand vous êtes au top de la feuille de temps, mais vous devriez être un peu plus modeste je pense. »

Toto Wolff a rejoint Rachel Brookes de Sky F1 avant les qualifications pour parler du rythme de Mercedes et également avoir son mot à dire sur les commentaires de Christian Horner

Les pilotes vedettes de Mercedes et Red Bull ont été interrogés sur la dispute lors de la conférence de presse post-qualification et ont eu un échange divertissant sur la manière dont le différend pourrait être réglé.

Se tournant vers Verstappen, un Hamilton souriant a déclaré: « Nous devrions les mettre sur le ring? »

Verstappen a répondu: « Je veux dire, je suis tout à fait pour un ring de toute façon. Même en Formule 1. Au lieu de pénalités. Ce serait génial. »

Les rivaux du titre ont déclaré que la rivalité entre les deux patrons était naturelle compte tenu de la bataille entre les deux équipes.

Anthony Davidson était au SkyPad pour comparer et contraster les Red Bull et Mercedes dans le débat sur l'aileron arrière dans les limbes vendredi

« C’est la Formule 1, il y a beaucoup d’enjeux impliqués donc tout le monde veut gagner, tout le monde est compétitif, donc je suppose que c’est juste une chose naturelle et c’est bon pour les gens à lire, non ? » dit Verstappen. « Un peu de feu derrière. »

Hamilton a ajouté: « Naturellement, ce sont les deux meilleurs leaders des équipes et ils ont tous deux énormément contribué au succès des deux équipes et des grands leaders et bien sûr, ils sont en tête-à-tête parce que nous sommes en tête-à-tête dans ce match serré. bataille.

« En général, nous aimons simplement parler sur la piste, donc nous gardons la tête baissée. »