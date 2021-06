Le champion du monde Lewis Hamilton a trouvé « impossible » de suivre le rival du titre de Formule 1 Max Verstappen lors du Grand Prix de Styrie dimanche. Après la performance victorieuse de Verstappen en Autriche, Hamilton ne sait pas non plus si Mercedes perd la bataille contre Red Bull. Hamilton est maintenant incertain de ses chances, après que Verstappen a pris une confortable pole position samedi et a remporté la victoire dimanche, Hamilton terminant loin deuxième.

Dans un affichage dominant, Verstappen a mené à chaque tour du GP de Styrie pour remporter sa quatrième victoire de la saison. La victoire de dimanche le place également en tête du classement des pilotes avec 18 points d’avance.

Pendant ce temps, Hamilton et Mercedes sont sans victoire lors des quatre dernières courses, ce qui est leur pire course en huit ans.

Selon un reportage de Motor Sport, le septuple champion du monde a été entendu à la radio demander à Mercedes s’il pouvait faire quelque chose pour éventuellement réduire l’écart dans la course de dimanche. L’écart entre les deux rivaux était assez important (17 secondes) avant que le pilote de 36 ans ne fasse un arrêt au stand tardif pour remporter le point de bonus du tour le plus rapide.

« C’était vraiment une course un peu solitaire », a déclaré Hamilton après la course de dimanche. Il a également mentionné qu’il essayait de rester avec Verstappen, mais ils se sont améliorés et il lui était impossible de suivre.

Il a également admis que l’équipe de course Red Bull avait un net avantage et a appelé son équipe à trouver des performances pouvant réduire le déficit de vitesse en ligne droite. Selon Hamilton, le déficit était « d’environ trois à quatre dixièmes » sur les performances en ligne droite. « C’était une vitesse assez impressionnante (avantage Red Bull sur Mercedes) et je ne pouvais rien faire », a-t-il déclaré.

Le septuple champion du monde estime également que Mercedes souffre de ne pas avoir amélioré la voiture de course, compte tenu des résultats positifs affichés par Red Bull.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons eu une mise à niveau. Ils ont apporté des mises à niveau du moteur et d’autres éléments du package et cela les a juste fait avancer », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la F1 se prépare pour la prochaine manche du championnat du monde. Les rivaux auront une autre chance d’échanger les hostilités lors du Grand Prix d’Autriche, qui est prévu le dimanche 4 juillet.

