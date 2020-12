Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ne doute pas que Lewis Hamilton signera une prolongation de contrat le gardant au poste de champion de Formule 1 Mercedes, affirmant que les deux parties avaient jusqu’au début des tests l’année prochaine pour conclure l’accord. Hamilton, 35 ans, qui a remporté un septième titre de champion du monde cette saison et est devenu le pilote le plus titré de l’histoire de la F1, est en rupture de contrat à la fin de cette année.

Des questions sur une prolongation de contrat ont préoccupé Wolff et Hamilton toute la saison, le siège Mercedes étant le seul sur la grille de F1 à être officiellement pourvu.

«Si vous dites pourquoi nous n’avons pas signé de contrat, la raison est simple – nous avons toujours donné la priorité à ce championnat et à ne pas être distrait par des discussions parfois difficiles…» Wolff, qui a conduit Mercedes à un septième doublé de titre consécutif. cette année, a déclaré vendredi.

«Mais alors COVID a frappé. Cela nous a un peu retardés, mais nous ne sommes pas inquiets de le faire finalement. Tôt ou tard, il faut le faire, le plus tard avant que nous partions les tests.

Wolff s’exprimait après que Mercedes a annoncé plus tôt vendredi son intention pour le géant pétrochimique Ineos d’acquérir un tiers de son équipe de Formule 1, partageant à égalité la propriété avec la société mère Daimler AG et l’Autrichien.

Dans le cadre de l’accord, il a été annoncé que Wolff, âgé de 48 ans, qui a également été confronté à des questions sur son avenir, restera dans son rôle de directeur général et directeur d’équipe pendant encore trois ans.

Hamilton, qui entretient des relations étroites avec Wolff, a salué le développement et a déclaré qu’il ouvrirait des discussions avec lui au cours des prochains jours.

Le Britannique, qui gagne environ 40 millions de livres (54,02 millions de dollars) par an, avait prévu d’intensifier les discussions concernant son nouvel accord sur le triple en-tête de F1 au Moyen-Orient, mais a été testé positif pour COVID-19[feminine et a été contraint de rater une course.

« Nous n’avons pas entamé de conversation », a déclaré Hamilton, qui est revenu dimanche dernier pour la finale de la saison à Abu Dhabi, lors d’une conférence médiatique virtuelle avant la cérémonie annuelle de remise des prix de la FIA. «Toto et moi prévoyons de le faire au cours des prochains jours.»

Les tests de F1 devraient avoir lieu début mars de l’année prochaine, le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison étant prévu plus tard le même mois.