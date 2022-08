Lewis Hamilton a failli incarner un pilote de chasse dans “Top Gun : Maverick”

Au-delà de la simple nécessité d’être un pilote de haut niveau, être pilote de Formule 1 nécessite un niveau intense de forme physique et de compétence. Les pilotes de F1 subissent des forces g extrêmes et des températures brûlantes, sans parler du danger extrême inhérent à ce sport. L’un des seuls emplois qui surpasse vraiment la F1 en termes d’intensité et de compétence est le pilote d’avion de chasse, et dans un fantastique et vaste éventail interview pour la couverture de septembre de Vanity Fairseptuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton dit qu’il a presque fusionné les deux mondes, rejoignant presque le casting de Top Gun : Maverick.

La révélation survient après que Hamilton discute Le prochain film d’Apple sur la Formule 1, dont il sera producteur. Mettant en vedette Brad Pitt, ce film sans nom sera réalisé par Joseph Kosinski et produit par Jerry Bruckheimer, le duo derrière le nouveau Top Gun. Hamilton dit qu’il ne jouera pas dans le film, car c’est trop cliché d’être un pilote de voiture de course jouant un pilote de voiture de course, mais il a été fortement impliqué dans la refonte du scénario afin qu’il soit fidèle à ce qu’est vraiment la F1.

Hamilton continue ensuite en parlant de son amitié avec Tom Cruise, qui s’est développée après avoir visité le tournage d’Edge of Tomorrow, et dit qu’il était obsédé par l’idée de devenir pilote de chasse quand il était enfant après avoir regardé l’original Top Gun. “Alors quand j’ai entendu que le deuxième sortait, je me suis dit:” Oh, mon Dieu, je dois lui demander, je me fiche de quel rôle il s’agit. Je vais même balayer quelque chose, être un nettoyeur dans le de retour », explique Hamilton. Cruise a dit oui, mais le rôle offert à Hamilton était encore plus cool : il jouerait l’un des pilotes de chasse.



Malheureusement, le tournage de Top Gun: Maverick aurait lieu à la fin de la saison de Formule 1, et Hamilton savait qu’il ne serait pas capable de faire les deux au niveau de perfection auquel il aime opérer. Hamilton dit que dire à Cruise et Kosinski qu’il ne pouvait pas mener à bien le projet était “l’appel le plus bouleversant que je pense avoir jamais eu”.

Son expérience en F1 l’aurait également bien préparé pour le rôle, car le casting de Top Gun: Maverick a suivi une formation de pilote légitime pour se préparer au film, car les acteurs étaient vraiment dans le ciel dans des avions de chasse pendant le tournage (mais pas vraiment piloter les avions eux-mêmes).

Top Gun : Maverick a récemment passé la barre du milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait à la fois le film le plus réussi de Cruise et Paramount, et c’est aussi le septième film le plus rentable de l’histoire du box-office national, battant Titanic. Compte tenu du succès fulgurant du film, ce ne serait pas un choc de voir une autre entrée dans la franchise. Bien que Hamilton nie les rumeurs selon lesquelles il serait prêt à quitter la F1, si les étoiles s’alignent, nous le verrons peut-être jouer dans Top Gun 3.