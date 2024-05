Lewis Hall lance une bombe de transfert et parle des difficultés de Newcastle United

Les supporters de Newcastle United se sont demandé pourquoi Lewis Hall recevait à peine un coup de pied sous Eddie Howe plus tôt cette saison

De son aveu, ces débuts ont été difficiles alors qu’il avait du mal à faire face aux séances d’entraînement exigeantes de Howe et à se déplacer vers le Nord. Hall a déclaré à NUFC TV : « En y repensant (temps mort de l’équipe), cela m’a rendu beaucoup plus fort mentalement qu’avant. Quand je suis arrivé, pour être honnête, je ne suis pas sûr d’être moi-même sur le terrain.

«Je n’étais pas au niveau auquel j’aurais pu être à l’entraînement. Cela vient du fait de voyager si loin de chez soi et de vivre seul. C’était difficile. Au fur et à mesure de l’entraînement, j’ai commencé à montrer des signes d’amélioration. Le coach et tous les coachs m’aidaient.

« Au bout de quelques mois, j’avais l’impression de développer un rythme à l’entraînement et puis c’était (le cas de) d’attendre patiemment mon opportunité. C’est (l’entraînement de Howe) incroyablement difficile – beaucoup plus dur que je ne le pensais. Tactiquement et techniquement, vous devez être superbe et savoir exactement ce qu’il (Howe) veut que vous fassiez.