Il est peut-être le roi des crooners, mais Lewis Capaldi estime que 2021 pourrait le voir devenir un hitmaker disco.

La fauvette Someone You Loved explique: «J’espère qu’un jour je pourrai sortir un peu de disco, ou peut-être un piège, ou vraiment faire une chanson sur l’amour, ce qui, pour moi, serait encore une chanson assez triste, mais ça soyez gentil de jeter ça dans le mix.

Maintenant, c’est une résolution du Nouvel An que j’aimerais voir appliquée.

Espérons que 2021 deviendra l’année du boogie.

Et Lewis, 24 ans, est d’accord, insistant sur le fait que son état d’esprit lorsqu’il écrit des airs ne consiste pas à créer de la tristesse mais à divertir des stades pleins de fans.

S’adressant à l’édition Hitmakers Award de Variety, il déclare: «Quand j’écris des chansons, je n’imagine pas les entendre à la radio ou être dans le top 10. Pour ne pas dire que ce n’est pas quelque chose que j’aime. Il paie les factures. J’aime cela!

«Certaines chansons qui passent vraiment en live ne sont pas des succès radiophoniques. Je suis aussi une personne à moitié vide de verre – comme: « Nous avons un n ° 1 en Amérique. Qui se soucie de ce qui se passe maintenant? Et je suis comme ça maintenant.

« Donc, en créant ce nouvel album, je me dis, ‘F ** k it, nous allons faire l’album que je veux faire, et tant que j’aime les chansons, si ça va t * ts et personne achète le deuxième disque, vous ne pouvez pas vous en vouloir à cause de ce qui l’a précédé ».»

S’il vous plaît, Lewis, sortez vos meilleures boules disco…