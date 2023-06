Lewis Capaldi annule les dates de tournée restantes pour s’adapter au syndrome de Tourette

L’auteur-compositeur-interprète écossais Lewis Capaldi a déclaré mardi qu’il faisait une pause dans ses tournées dans un avenir prévisible alors qu’il cherchait à s’adapter à l’impact du syndrome de Tourette.

Son annonce fait suite à sa performance de samedi au Festival de Glastonbury où il a semblé perdre sa voix et la foule l’a porté à travers ses chansons.

« Tout d’abord, merci à Glastonbury de m’avoir accueilli, d’avoir chanté quand j’en avais besoin et pour tous les messages incroyables qui ont suivi », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Le fait que cela ne soit probablement pas une surprise ne facilite pas l’écriture, mais je suis vraiment désolé de vous faire savoir que je vais faire une pause dans les tournées dans un avenir prévisible. »

Le syndrome de Tourette est un trouble neurologique qui amène les individus à faire des sons et des mouvements involontaires, souvent appelés tics. Capaldi a révélé en septembre dernier qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie.

Capaldi, 26 ans, devait se produire mercredi à Zurich, en Suisse. Sa tournée actuelle, qui comprendrait des lieux en Australie, en Corée du Sud et en Islande, entre autres, devait se terminer aux Émirats arabes unis le 7 octobre.

Dans sa déclaration, Capaldi a déclaré qu’il « apprenait encore à s’adapter à l’impact de ma Tourette et samedi, il est devenu évident que je dois passer beaucoup plus de temps à mettre de l’ordre dans ma santé mentale et physique, afin de pouvoir continuer à faire tout ce que j’aime. pour longtemps encore. »

Dans une interview avec l’Associated Press en avril après la sortie d’un documentaire Netflix sur la star nominée aux Grammy Awards, Capaldi a déclaré qu’il était heureux d’avoir fait diagnostiquer ses symptômes. À l’époque, il a dit qu’il essayait de « ne pas trop en apprendre » sur la maladie de Tourette, car cela aggraverait souvent son état.

Le documentaire, intitulé Comment je me sens maintenantmontre la peur et l’anxiété qui ont tourmenté Capaldi alors qu’il rentrait chez lui en Écosse et tentait d’écrire de nouvelles chansons pendant la pandémie.