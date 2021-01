Lewis Burton a partagé de rares clichés de lui et de Lottie Tomlinson ensemble dans un doux hommage à elle.

L’ancien pro de tennis Lewis s’est rendu sur son Instagram pour partager les photos avec ses 194000 abonnés.

L’un d’eux montrait Lewis et Lottie debout dans un endroit ensoleillé, la mer dans le dos.

Alors que le beau Lewis a coupé une silhouette élégante mais décontractée dans un combo t-shirt et veste de costume, Lottie a opté pour un ensemble d’été élégant en deux pièces.

Elle laissa ses cheveux tomber sur ses épaules, encadrant son visage et sa beauté naturelle.

«Vous êtes unique en son genre, bonne année», il l’a légendé.

« Je t’aime, » commenta Lottie ci-dessous.

Et les fans y ont laissé de bons voeux pour l’année à venir, une offre: « Bonne année à tous les deux ».







« Nous vous aimons beaucoup tous les deux. Bonne année », a commenté un autre.

Un troisième a sonné: « Bonne année à vous deux! Ayez un oeil. »

Lewis et Lottie – qui est la sœur de la star de One Direction Louis Tomlinson – ont été liés pour la première fois cet été alors qu’ils passaient leurs vacances à Ibiza.







Lewis, 28 ans, a été dévasté plus tôt cette année lorsque sa petite amie de l’époque, Caroline Flack, s’est suicidée tragiquement.

Il lui a écrit un hommage sincère, et encore un mois après sa mort.

Lottie et son frère Louis ont également fait face au chagrin ces dernières années après la mort de leur mère et de leur sœur.







Maman Johannah est décédée en 2016 après une bataille contre la leucémie, tandis que Félicité est décédée en mars 2019 à seulement 18 ans.

Louis a depuis continué à écrire des chansons sur la perte de sa mère et de sa sœur.

*The Samaritans est disponible 24h / 24 et 7j / 7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.