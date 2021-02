Lewis Burton et Love Island, ex de Caroline Flack, rendent des hommages déchirants à la star décédée

Les ex Lewis Burton et Love Island de Caroline Flack ont ​​dirigé les hommages de la star décédée.

L’hôte de Love Island, Caroline, s’est suicidée à l’âge de 40 ans dans son appartement du nord de Londres l’année dernière le 15 février.

Cela fait un an que la tragédie a secoué le monde du showbiz en son cœur et a brisé les cœurs partout.

Des hommages affectueux pour le défunt présentateur inondaient les médias sociaux un an après la mort de Caroline lundi.

Son ex Lewis, qui était son petit ami au moment de sa mort, a partagé une photo de retour confortable du couple qui avait l’air heureux.

Son message était accompagné de mots déchirants: «Je ne t’oublierai jamais».







(Image: Instagram)



Le modèle a ajouté un emoji en forme de cœur à la photo jamais vue auparavant où Caroline se penchait vers son amant.

Caroline et Lewis ont eu une romance on / off à partir du moment où ils sont devenus officiels d’Instagram en août 2019.

Love Island a également rendu hommage avec une photographie glamour de Caroline lors de son passage dans l’émission à succès.







(Image: Twitter)



On y lisait: « En souvenir de Caroline 1979-2020. Toujours dans nos cœurs. »

Son amie Rita Ora a écrit: « Angel parmi nous. »

Laura Whitmore de Love Island a également célébré la mémoire de Caroline avec une photo de retour sur Instagram.

La star enceinte a également partagé quelques mots gentils lors de son émission Radio 5 Live dimanche.







(Image: Instagram)



«Cela n’est pas plus facile à comprendre», dit-elle.

«Et parfois, quand vous ne pouvez pas penser aux bons mots pour dire une chanson peut être plus appropriée. Ce sera une période difficile mais j’espère avoir une chance de célébrer sa mémoire.

« Cette chanson pour ceux qui connaissaient bien Caroline est très spéciale. Sa famille l’a jouée à ses funérailles l’année dernière. »

Cela vient après que son ex Andrew Brady ait écrit une lettre émouvante à Caroline.







(Image: Instagram)



Il a partagé sur ses histoires Instagram à partir d’un site WordPress: «DEMAIN est le premier anniversaire de la mort de Caroline, la personne que j’aimais plus que quiconque que je n’aurais jamais cru possible.

« Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à elle, j’ai des souvenirs vraiment incroyables d’elle gravés dans mon esprit pour l’éternité. »

Dans la lettre, Andrew a révélé qu’il aimerait toujours et manquerait Caroline jusqu’à sa mort.







(Image: Instagram)



Il a ajouté: «Elle était si blessée et elle ne méritait rien de tout cela.

« Elle était vraiment celle sur un milliard que je continuerai d’aimer et de manquer jusqu’à mon dernier jour sur cette étrange petite planète éveillée sur laquelle nous vivons. »

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale