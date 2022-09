NEW YORK (AP) – Monica Lewinsky a eu une réponse tempérée et compatissante à la mort de Ken Starr, l’ancien avocat indépendant dont l’enquête sur Bill Clinton a aidé à révéler sa liaison avec le président et, a-t-elle écrit un jour, a fait de sa vie un “enfer vivant”. .”

“Comme je suis sûr que beaucoup peuvent le comprendre, mes pensées sur Ken Starr suscitent des sentiments compliqués”, a-t-elle tweeté mardi après avoir appris que Starr était décédé à 76 ans. qui l’aiment. »

Lewinsky était stagiaire à la Maison Blanche au milieu des années 1990, au début de la vingtaine, lorsqu’elle a commencé une relation avec Clinton, une relation que Starr documenterait de manière exhaustive et explicite. Starr avait initialement été retenu pour enquêter sur une transaction immobilière dans l’Arkansas dans laquelle Bill et Hillary Clinton étaient impliqués, mais son enquête a changé après avoir appris des allégations sur le comportement privé du président. Lewinsky a nié leur liaison dans une déclaration sous serment, mais ne savait pas que son ancienne collègue, Linda Tripp, avait enregistré leurs conversations téléphoniques sur Bill Clinton et les confierait à Starr.

Lewinsky se souviendrait avec horreur avoir été interrogée pendant des heures en 1998 par les procureurs de Starr – mais pas Starr lui-même – et menacée de prison si elle ne coopérait pas à leur enquête, une demande qu’elle a refusée. Elle a écrit en 2018 qu’elle avait reçu un diagnostic de “trouble de stress post-traumatique, principalement dû à l’épreuve d’avoir été publiquement dénoncée et ostracisée”, et qu’elle avait été pendant des années soumise à des blagues grossières. Mais à partir d’un essai Vanity Fair en 2014 et d’une conférence TED qu’elle a donnée en 2015 sur “Le prix de la honte”, elle est devenue une militante anti-intimidation très respectée. David Letterman et John Oliver font partie de ceux qui se sont excusés de s’être moqués d’elle une fois.

Écrivant dans Vanity Fair en 2018, Lewinsky se souvenait avoir finalement rencontré Starr en personne, dans un restaurant de Greenwich Village la veille de Noël précédente. Starr s’est avancé avec un “sourire chaleureux et incongru” et s’est présenté à Lewinsky, qui dînait avec sa famille.

“Ken Starr m’a demandé plusieurs fois si j’allais ‘bien’. Un étranger aurait pu deviner à son ton qu’il s’était en fait inquiété pour moi au fil des ans. Son attitude, presque pastorale, était quelque part entre avunculaire et effrayant. Il n’arrêtait pas de me toucher le bras et le coude, ce qui me mettait mal à l’aise », a-t-elle écrit.

“Je me suis retourné et je l’ai présenté à ma famille. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je me suis senti déterminé, sur-le-champ, à lui rappeler que, 20 ans auparavant, lui et son équipe de procureurs ne m’avaient pas seulement traqué et terrorisé, mais aussi ma famille – menaçant de poursuivre ma mère (si elle n’ai pas divulgué les confidences privées que j’avais partagées avec elle), laissant entendre qu’ils enquêteraient sur la pratique médicale de mon père, et même déposer ma tante, avec qui je dînais ce soir-là.

Starr écrirait à propos de Lewinsky dans ses mémoires de 2018 “Contempt”, décrivant comment “Monica a crié, elle a pleuré, elle a fait la moue et s’est plainte amèrement de son soi-disant ami (Tripp) intrigant et inutile”. Mais leurs menaces et l’insistance de la mère de Lewinsky à accepter les conditions des procureurs ne l’ont pas fait changer d’avis.

«Monica a annulé sa mère. Elle tomberait sur son épée plutôt que d’impliquer le président des États-Unis », a écrit Starr. “Cela devenait de plus en plus clair : en pensant qu’elle était une jeune femme amoureuse naïve et starstruck qui coopérerait rapidement, nous l’avons sous-estimée. Dans sa détermination à protéger le président, Monica a gardé une équipe d’agents du FBI expérimentés et de procureurs de carrière qui se tournent les pouces pendant une grande partie de la journée.

Hillel Italie, The Associated Press