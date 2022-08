Lewandowski remporte le doublé pour le “béni” Barca, Benzema frappe tard pour le Real

Madrid (AFP) – Les attaquants vedettes vétérans Robert Lewandowski et Karim Benzema ont tous deux réussi un doublé dimanche lors de victoires contrastées pour Barcelone et le leader de la Liga, le Real Madrid.

Lewandowski a marqué deux fois pour le deuxième match consécutif alors que Jules Kounde faisait ses débuts alors que Barcelone dépassait Valladolid 4-0.

En fin de match dimanche, le Real Madrid a lutté pendant 88 minutes à l’Espanyol. Avec les scores à égalité et le temps presse, Benzema a donné l’avantage au Real avant de sceller une victoire 3-1 après 10 minutes supplémentaires mouvementées.

Le Real a sauvé son début de saison parfait et est remonté en tête du classement avec neuf points après trois matchs, devant le Real Betis à la différence de buts.

Barcelone s’est hissé à la troisième place, deux points plus loin.

“Avoir Lewandowski dans votre équipe est une bénédiction”, a déclaré l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez.

“C’est un joueur extraordinaire. Spectaculaire. Un leader naturel. C’est une bénédiction de l’avoir avec nous, c’est merveilleux.

« C’est un modèle, un travailleur né. Il est humble, il travaille pour l’équipe, il aide le staff technique, il fait la différence.

Au Camp Nou, Xavi a donné à Koundé son premier départ après que le club ait finalement pu inscrire le défenseur français qu’ils ont signé de Séville le mois dernier pour un montant de 50 millions d’euros (49,8 millions de dollars).

Lewandowski a frappé le poteau avec une tête précoce.

Pedri a ensuite repéré la course de Raphinha derrière mais le Brésilien a été contrecarré par le gardien Jordi Masip, qui a été bien battu quelques instants plus tard lorsque le tir venimeux d’Ousmane Dembele a coupé la barre transversale.

La pression du Barça a été révélée après 24 minutes alors que Raphinha a fouetté une croix taquine qu’un jeu Lewandowski a poignardé à la maison.

Un Dembele en maraude a testé Masip à distance, puis a créé le second pour Pedri en faisant rouler une balle parfaitement lestée pour que le milieu de terrain l’enterre sur le coup de la mi-temps.

Lewandowski a pratiquement mis le match hors de portée à la 64e minute, courant sur une passe de Dembele et faisant habilement marche arrière devant Masip avec l’aide d’une déviation de Joaquin Fernandez.

Valladolid a failli en retirer un mais Marc-André ter Stegen a bien sauvé Oscar Plano et Kounde a tendu une jambe sur la ligne pour empêcher l’effort de suivi de Roque Mesa.

Le Barça a attrapé un quatrième dans le temps d’arrêt alors que Roberto rentrait chez lui après que Lewandowski se soit vu refuser un triplé après que Masip, un ancien joueur de Barcelone, ait incliné son tir sur la barre.

– ‘Nous étions assez lents’ –

En fin de match, Vinicius Junior a couru sur une passe diagonale nette à la 12e minute pour faire glisser le ballon dans le coin le plus éloigné et donner l’avantage au Real.

L’Espanyol a riposté. Joselu a égalisé après 43 minutes. Il a fait irruption et lorsque Thibaut Courtois a sauvé son premier coup au but et que le ballon a rebondi sur Eder Militao, l’attaquant de l’Espanyol a battu les deux joueurs du Real au ballon et l’a éraflé.

Les deux équipes ont eu des occasions en seconde période avant que Benzema, comme si souvent l’année dernière, ne décide du match. Après un match calme, il a trouvé de l’espace au deuxième poteau à deux minutes de la fin, a rencontré le centre de Rodrygo et a volé à la maison depuis la distance de cose.

Plongé dans un temps additionnel effréné, le gardien de l’Espanyol Benjamin Lecomte, chargé hors de sa surface pour stopper une attaque du Real a écopé d’un carton rouge pour une faute sur Dani Ceballos.

Benzema a tiré à la maison le coup franc.

“Nous étions assez lents”, a déclaré l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti. « Nous avons eu du mal à gérer l’intensité du match.

Villarreal a perdu ses premiers points de la saison lors d’un match nul 0-0 à Getafe alors que l’équipe d’Unai Emery a vu l’attribution d’un penalty annulée à la suite d’un examen VAR dans les derniers stades.